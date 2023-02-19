Налоговая решила обанкротить новосибирского производителя лекарства от малярии

© Тайга.инфо/Кирилл Канин
Налоговая решила обанкротить новосибирского производителя лекарства от малярии
19 Фев 2023, 12:50

Налоговая инспекция подала на банкротство новосибирской компании, занимающейся производством лекарств. Она — резидент Биотехнопарка в Кольцово.

Межрайонная инспекция ФНС №17 подала иск о банкротстве ООО «Сиббиотех». Сумма требований составила 125 тыс. рублей, говорится на сайте арбитража.

Подробности дела пока не уточняются. Первое заседание еще не прошло.

ООО «Сиббиотех» зарегистрировано в здании биотехнопарка в новосибирском наукограде Кольцо. Компания, по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Виталию Тирону. Ее выручка в 2021 году составила 130 млн рублей, чистая прибыль — 107 млн.

«Сиббиотех» создана в январе 2019 году для производства лекарств против малярии. В компании утверждали, что технология производства будет основана на культивации клеток полыни однолетней и выделении из этого растения артемизинина и артемизининовой кислоты — основных фармацевтических компонентов противомалярийных препаратов.

В марте 2020 года проект «Сиббиотеха» одобрил инвестсовет при новосибирском правительстве. Объем вложений оценивался в 671,2 млн рублей. Затем авторы проекта начали публично заявлять об увеличении его параметров и росте затрат, а также уверяли, что будут выпускать антибиотики, применяемые в терапии ковида.

Областные власти называли компанию якорным резидентом второй очереди Биотехнопарка, а в марте 2021-го «Сиббиотех» без торгов получил участок площадью 3 га. Но в 2022 году областной департамент земельных отношений подал иск к «Сиббиотеху» о взыскании задолженности по этому договору аренды аренды земли, выяснила Тайга.инфо. Долг оценивался около 800 тыс. рублей.

В конце ноября 2022 года суд удовлетворил иск департамента, а также постановил расторгнуть договор аренды участка.


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