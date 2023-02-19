Жителя Забайкалья обвинили в убийстве 17-летней девушки из-за «неприязни»

19 Фев 2023, 14:39

В Забайкалье нашли тело несовершеннолетней девушки. Под подозрение попал мужчина, который вдвое старше погибшей.

Тело 17-летней девушки нашли в селе Нижний Калгукан Калганского района района. В убийстве подозревают местного жителя 1989 года рождения, сообщили в СК РФ по Забайкалью.

«По версии следствия, в ночь на 15 февраля обвиняемый из неприязненных отношений убил 17-летнюю знакомую», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Подозреваемый арестован по ходатайству следствия.


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