Сын экс-главы «Ирмени» стал депутатом новосибирского заксобрания

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Сын экс-главы «Ирмени» стал депутатом новосибирского заксобрания
20 Фев 2023, 06:57

Председатель ЗАО «Племзавод „Ирмень“» Олег Бугаков стал депутатом новосибирского заксобрания. Он занял место ушедшего в отставку Александра Терепы.

Бугаков стал депутатом заксобрания по списку «Единой России» вместо сложившего полномочия Терепы. Об этом объявлено на сессии 20 февраля.

Олег Бугаков — сын бывшего депутата регионального парламента, бывшего председателя «Ирмени» Юрия Бугакова. Бугаков-старший скончался 30 декабря 2020 года от коронавируса или его последствий, говорил источник Тайги.инфо в «ЕР».

Глава строительного комитета новосибирского заксобрания Александр Терепа сложил полномочия депутата в конце января. Он написал заявление об уходе из парламента «по собственному желанию в связи с невозможностью исполнять полномочия депутата вследствие возросших профессиональных обязанностей». Единоросс руководит новосибирским отделением объединенного Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

«Ирмень» — одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий региона. Выручка в 2021 году составила 3,3 млрд рублей, чистая прибыль — 562,8 млн.


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