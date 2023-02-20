Томский подполковник брал взятки лестничными ступенями и уличными табличками

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Томский подполковник брал взятки лестничными ступенями и уличными табличками
20 Фев 2023, 07:58

Подполковник Минобороны РФ признан виновным в получении взяток. Томский суд приговорил его к штрафу.

Томский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело подполковника Михаила Лабухина. Его обвиняли по ч. 1 ст. 290 УК (получение взятки), говорится в карточке дела.

Лабухин, по версии обвинения, потребовал от гендиректора одной из компаний, которая выполняла госконтракты Минобороны, 13 лестничных ступеней и лестничную площадку определенных размеров. Подполковник отправил в строительный магазин бизнесмена своего подчиненного, где предприниматель оплатил товар.

Затем Лабухин попросил у бизнесмена металлический турник для подтягиваний и металлическую табличку с указанием адреса и номера дома.

Общая сумма товаров превысила 23,4 тыс. рублей.

«При получении имущества конкретные действия, за которое имущество передается, не обговаривались, однако предполагались возможными в будущем при выявлении нарушений в ходе выполнения государственного контракта», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.

Дело рассматривалось в особом порядке — Лабухин признал вину. Суд приговорил его к штрафу в 130 тыс. рублей и лишил права занимать должности на государственной службе на два года.


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