Новосибирскую больницу уличили в крупном сговоре на поставках медицинских товаров

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Эксперты-расследователи уличили одну из больниц Новосибирской области в подозрительных закупках медицинских изделий. В публичной закупочной документации заказчика обнаружены свидетельства того, что ее мог готовить один из поставщиков. УФАС подтвердило нарушения, но утверждает, что ничего нельзя сделать из-за постановления правительства РФ, принятого после начала «спецоперации».

В 2022 году государственная Карасукская центральная районная больница объявила аукцион на поставку шприцов для инфузионных насосов. Текстовый файл с описанием нужного оборудования, опубликованный на сайте госзакупок, был создан на компьютере, принадлежащем ООО «Интрейд», свидетельствуют его метаданные (внутренние сведения документа о времени, компьютере, на котором его готовили, и другие свойства).

Начальная стоимость контракта составила 443,7 тыс. рублей. Заказ заполучило ООО «Интрейд» за 441,5 тыс., несмотря на то, что его конкурент предлагал выполнить поставку за 377 тыс. рублей. При этом аналогичная закупка, проводившаяся больницей примерно в то же время, оказалась конкурентной – сумму на торгах удалось снизить с 444 тыс. до 340 тыс. рублей – но документацию для него, как следует из метаданных, готовил областной минфин.

Специалисты «Трансперенси Интернешнл – Россия»* обнаружили еще около десяти тендеров Карасукской ЦРБ, документацию для которых, судя по электронным следам в текстовых файлах, могло готовить ООО «Интрейд». На основании анализа итогов закупок расследователи установили признаки сговора между больницей, ООО «Интрейд» и индивидуальным предпринимателем Анатолием Лысовым.

Тайга.инфо подтвердила факты размещения сомнительной конкурсной документации и последующих побед «Интрейда» (например, здесь и тут). Кроме того, контракты по государственной документации с метаданными ООО «Интрейд» получал ИП Анатолий Лысов (например, здесь и тут). Вероятно, компания и предприниматель связаны – речь может идти о семейном бизнесе.

ООО «Интрейд» зарегистрировано в Бердске. Фирма, по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Евгению Анатольевичу Лысову, а возглавляет ее Роман Евгеньевич Лысов. За последние годы компания получила не менее 136 контрактов от Карасукской ЦРБ примерно на 11 млн рублей. ИП Анатолий Лысов также зарегистрирован в Бердске и получил от Карасукской ЦРБ более 120 контрактов на сумму около 10,2 млн. Контракты небольшие, но суммарно «Интрейд» и Лысов получили больше всех договоров от карасукской больницы.

ИП Лысов также использовал электронную почту, содержавшую в адресе слово «intreid», что также свидетельствует о потенциальных связях с ООО «Интрейд».

Карасукская ЦРБ

Файлы, подготовленные «Интрейд», в том числе сохранялись пользователем InBolshunova, свидетельствуют метаданные. Вероятно, это Лариса Большунова, которая представляла контрактную службу Карасукской ЦРБ. С компьютера «InBolshunova» сохраняются многие документы с описанием объектов закупок (в том числе по контрактам, которые не вызывают подозрений).

В Карасуке есть еще одна Лариса Большунова, правда с иным отчеством. Она владеет местным похоронным бюро, у которого единственный в районе прощальный зал «с оборудованием для поддержания необходимого температурного режима».

Сейчас Карасукскую ЦРБ возглавляет 38-летний Александр Лидер – это депутат местного райсовета от «Единой России» (в этом районе отменены прямые выборы депутатов – их назначают из составов горсовета Карасука и сельсоветов).

В 2022 году в Карасукской ЦРБ обрушились перекрытия. Железобетонные плиты раздавили несколько машин медучреждения. Чудом обошлось без жертв. Глава района говорил, что старые бетонные опоры уже не выдержали нагрузки и рухнули, так и не дождавшись обещанного.

Предыдущего главврача Наталью Погорелову Караскукский районный суд признал виновной в двух эпизодах растраты (ч. 3 ст. 160 УК) и двух эпизодах превышения полномочий (ч. 1 ст. 286 УК) из-за нецелевого расходования 871,8 тыс. рублей, но областной суд женщину полностью оправдал.

Крупнейшим поставщиком медицинских изделий для Карасукской ЦРБ за всю историю, по данным сервиса «Контур.Закупки», до 2017 года было ООО «МедТрейд». Эта фирма подконтрольна Эльмире Хафизовой и Дмитрию Ткаченко. Связанная с ними фирма «Бизнес-Аналитика» фигурировала в громком уголовном деле о миллиардных хищениях на господрядах в федеральной клинике ННИИТО – в конце 2021 года ее бывший директор, экс-член регионального политсовета «Единой России» Михаил Садовой получил четыре года колонии за хищение 1,3 млрд рублей на подрядах. Дело в отношении хозяйки «Бизнес-Аналитики» Хафизовой и еще двух женщин рассматривает Центральный райсуд Новосибирска.

Правительство РФ мешает ФАС работать

«Трансперенси» обратилась в УФАС по Новосибирской области с предложением проверить возможный сговор на закупках Карасукской ЦРБ из-за контрактов «Интрейда» и Анатолия Лысова.

«Факты указывают на осуществление обмена информацией между заказчиком и одним из участников закупки еще до размещения извещения о соответствующих конкурентных процедурах, – говорится в заявлении (копия имеется в распоряжении редакции). - Таким образом, один из потенциальных поставщиков и аффилированное с ним лицо раньше конкурентов получали информацию о соответствующей закупке, что создало для данных участников преимущества в части дополнительного времени на подготовку к участию в торгах. Кроме того, участие одного из потенциальных поставщиков в формировании требований к объекту закупки создавало для него возможность оказать влияние на установленные в документации технические и функциональные требования к закупаемым товарам».

В УФАС признали, что некоторые аукционы, где одновременно заявлялись ИП Лысов и «Интрейд», были неконкурентны – одно из юрлиц снималось с торгов в пользу другого, заявки иногда подавались с одного IP-адреса, а итоговые контракты заключались с незначительным снижением начальной цены для бюджета. Более того, антимонопольщики прямо подтвердили, что часть конкурсной документации, опубликованной на госзакупках, могло готовить «Интрейд».

Но УФАС утверждает, что для всесторонней проверки требуются дополнительные доказательства. А вот их, по версии ведомства, достать не получиться, потому что 10 марта 2022 года правительство РФ ввело «существенные ограничения на проведение внеплановых проверок». Поэтому «правовые основания осуществить непосредственное изъятие доказательств в 2023 году силами новосибирского УФАС не усматриваются».

В то же время УФАС утверждает, что обратилось в прокуратуру для санкционирования внеплановой проверки.

Тайга.инфо

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