Хищения в новосибирском промышленно-логистическом парке обошлись бизнесмену в 6,5 лет

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Новосибирский бизнесмен Юрий Белорыбец признан виновным в многомиллионных хищениях при строительстве Промышленно-логистического парка (ПЛП) региона. Объект возводили за счет областного бюджета.

Железнодорожный районный суд Новосибирска признал виновным руководителя одной из компаний в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), сообщила прокуратура региона. По сведениям Тайги. инфо, речь идет о директоре ООО «СибРегионСтрой» Юрии Белорыбце.

«Суд установил, что осужденный <…> в 2008—2012 годах организовал не соответствующее проектно-сметной документации строительство железнодорожных путей и предоставление к оплате фиктивных документов с указанием в них завышенных обьемов выполненных работ и понесенных затрат, — утверждают в прокуратуре. — На их основании на счет юридического лица, возглавляемого осужденным, было перечислено более 358 млн рублей, из которых не менее 152,84 млн он похитил, чем причинил бюджету Новосибирской области ущерб в особо крупном размере».

Дело касается строительства инфраструктуры для Промышленно-логистического парка под Новосибирском. Его управляющая компания подконтрольна региональному правительству.

В 2008 году «Управляющая компания промышленно-логистического парка» (тогда возглавлял Александр Котляр) и управление капстроительства области (начальник Павел Нефёдов) заключили контракты на строительство железнодорожных путей необщего пользования с ООО «СибРегионСтрой» на общую сумму более 491 млн рублей. Акты принятых работ уже позднее подписывал следующий директор УК «Промышленно-логистический парк «Виктор Балала.

«Для выполнения работ, в том числе поставки для материалов, [директор ООО „СибРегионСтрой“ Юрий] Белорыбец привлекал подконтрольные ему ООО „Корпорация ПСМ“ и ООО „Диабаз“, — говорилось в постановлении о возбуждении дела, с которым ознакомилась Тайга.инфо. — Установлено, что „СибРегионСтрой“ составляло акты о приемке выполненных работ, в которых указывало не соответствующие действительности факты и объемы приобретения использованных при строительстве железнодорожных путей инертных материалов».

Следствие считало, что по актам, которые подписывал Балала и его предшественник в УК «ПЛП» Александр Котляр, выделялись средства бюджета Новосибирской области. Во время строительства инфраструктуры ПЛП компании «СибРегионСтрой», «Корпорация ПСМ» и «Диабаз», подконтрольные Белорыбцу, перечисляли бюджетные средства на счета «фирм-однодневок»: ООО «СтройВест», ООО «ТрансКом», ООО «ЭлитСтрой», ООО «Альфа», ООО «М-Трейд», ООО «СибАгро» и ООО «Дионика». После этого деньги использовались по усмотрению «неустановленных лиц», говорилось в материалах дела.

Юрий Белорыбец не признал вину. Его задержали в 2018 году в Германии, позже экстрадировали в Россию. Он провел в СИЗО почти два года. Затем бизнесмена перевели под домашний арест.

Суд приговорил Белорыбца к 6,5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей. Кроме того, удовлетворен гражданский иск к бизнесмену на 152,84 млн рублей. Решение пока не вступило в силу.