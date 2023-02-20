Вертолет разбился в Кемеровской области

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Вертолет разбился в Кемеровской области
20 Фев 2023, 10:33

Вертолет совершил аварийную посадку в Кузбассе. Известно об одном погибшем. Возбуждено уголовное дело.

Частный вертолет Ми-8, на борту которого находились 10 человек, совершил аварийную посадку в районе горы Топхан в Кемеровской области, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Один человек погиб. Еще один пострадал.

«По предварительным данным, из-за отказа техники в сложных метеоусловиях совершил аварийную посадку», — цитирует свой источник «Интерфакс».

UPD (15:40) В Восточном управлении СК РФ на транспорте уточнили, что речь идет о вертолете АС-350 «Еврокоптер» (в связи с этим исправлен заголовок). По предварительным данным, на борту было шесть пассажиров. Один человек погиб.

Судно принадлежало авиакомпании «АэроГео», рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).


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