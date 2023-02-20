Жительница Алтайского края заживо сожгла 1,5-годовалую дочь на глазах у сына

© СК по Алтайскому краю
Жительница Алтайского края заживо сожгла 1,5-годовалую дочь на глазах у сына
20 Фев 2023, 13:00

Жительница Алтайского края подозревается в убийстве собственной дочери с особой жестокостью. Она облила ее горючей жидкостью и сожгла на глазах у восьмилетнего сына.

Убийство 1,5-годовалой девочки произошло 20 февраля в селе Урожайное в Алтайском крае.

«Местная жительница привезла свою дочь к складским помещениям. Облив ребенка горючей жидкостью, мать подожгла ее на глазах своего 8-летнего сына, после чего скрылась с места происшествия. От полученных травм ребенок скончался», — говорится в сообщении следствия.

По данным СК, в январе 2023 года женщина была судом ограничена в родительских правах — семья стоит на учете как неблагополучная.

Женщина задержана. Возбуждено уголовное дело по п. п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью). Также зарегистрирован материал доследственной проверки в отношении должностных лиц органов системы профилактики, в чьи обязанности входил контроль за семьей.


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