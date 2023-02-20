Как обсуждали отмену выборов мэра Новосибирска в заксобрании

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Заксобрание Новосибирской области сразу в двух чтениях приняло закон, отменяющий прямые выборы мэров Новосибирска и наукограда Кольцово. В остальных муниципалитетах области прямые выборы отменили еще раньше.

Вопрос об отмене прямых выборов мэров Новосибирска и Кольцово ожидаемо стал самым дискуссионным на сессии 20 февраля. Депутат Александр Козлов (фракция КПРФ) сразу же предложил снять вопрос, ведь в Госдуме на рассмотрении находится новая версия закона о местном самоуправлении, внесенная главами комитетов по госстроительству в Совфеде и Госдуме Андреем Клишасом и Павлом Крашенниниковым. Этот закон прописывает и способы избрания мэров, поэтому Александр Козлов выразил недоумение — к чему такая спешка, если срок полномочий мэров Новосибирска и Кольцово истекает в 2024 и 2025 годах соответственно.



Председатель комитета заксобрания по госполитике Игорь Умербаев («ЕР»), представлявший законопроект на сессии, ответил, что никакой спешки нет, а сразу в двух чтениях законопроект принимается потому, что он очень простой (из закона убираются прописанные исключения) и поправки к нему невозможны, а значит — не требуется разнос во времени двух чтений.

Аргументы в пользу отмены прямых выборов прозвучали те же, что и прежде: в 13 из 14 городских округов с населением более 1 млн прямые выборы уже отменены, остался только Новосибирск, схема избрания депутатами после отбора конкурсной комиссией якобы показала себя жизнеспособной и эффективной, в выборах, по версии Умербаева, участвует всё меньше избирателей, а само голосование стоит денег.

Депутат и лидер регионального отделения партии «Родина» Вячеслав Илюхин поинтересовался, почему не выбрана схема, при которой мэра выбирают сами депутаты горсоветов из своего числа. Умербаев на это ответил, что конкурсная комиссия оценивает профессиональные качества кандидатов, а кандидатом может стать и любой из депутатов — то есть, выбор, по его мнению, расширяется, а не сужается. На что Илюхин заметил, что депутаты избираются народом: «Давайте [теперь] будем и депутатов через комиссию пропускать».

Тут взял слово вице-губернатор Игорь Яковлев, который рассказал, что было проведено более 60 назначений через конкурсную комиссию, и что в конкурсные комиссии входят как местные депутаты, так и депутаты заксобрания. Право каждого депутата — подать документы в конкурсную комиссию в качестве кандидата.

Против отмены прямых выборов мэров выступили фракции КПРФ и «Новые люди». Консолидировано голосовали «за» фракции «Единая Россия» и ЛДПР. Позиция фракции «Справедливая Россия» не озвучена на сессии, хотя лидер партии Сергей Миронов официально выступал против.

Яков Новосёлов (КПРФ) заявил, что законопроект ущемляет права жителей Новосибирска, и что это — копирование избирательной системы США с выборщиками. «Вы уверены, что сейчас лучший момент момент перенимать опыт Запада? Чтобы мэр отвечал не перед народом, а перед чиновниками и элитными депутатами».

Вадим Агеенко (КПРФ) наоборот, отметил сходство с советским опытом, когда главу исполкома избирали депутаты. «Но даже эту систему вы исказили. Получается берем человека, проводят через какую-то комиссию. Это же самая коррупционная схема. Вот сейчас в Бердске шесть человек подал заявление. А комиссия проведет собеседование и отберет почему-то только двух. В советской системе избирали из депутатов — любой депутат мог стать председателем исполкома. Но это депутат, его избиратели знают хотя бы в одном округе».

Агеенко напомнил губернатору-единороссу Андрея Травникова о 1,5 млн жителей города и спросил его, зачем их обижать накануне губернаторских выборов в сентябре 2023 года?

Травников поблагодарил Агеенко за беспокойство по поводу исхода предстоящих выборов. По его мнению, инициатива отменить прямые выборы — «правильная и своевременная» и ничего в этом смысле не поменяется ни за полгода ни за год.

Итоги подвел спикер заксобрания Андрей Шимкив. Он дал свой ответ на вопрос, почему же законопроект принимается сразу в двух чтениях: «объясню по-простому — чтоб все спекуляции прекратить». И задал риторический вопрос — ответил ли хоть один избранный мэр за точечную застройку?

Законопроект был принят принят большинством голосов в двух чтениях. Во втором чтении «за» проголосовали 49 депутатов, 13 было против, один воздержался, трое не голосовали.

Теперь советы депутатов Новосибирска и Кольцово должны внести поправки в уставы муниципальных образований.