Погибшего в «спецоперации» новосибирского контрактника похоронили с его четырехлетней дочерью
20 Фев 2023, 14:01
Число новосибирцев, погибших в «спецоперации» в Украине, продолжает расти. В Болотнинском районе области похоронили контрактника и его четырехлетнюю дочку, которая могла умереть от онкологического заболевания.
Житель Болотного Максим Березовский погиб в зоне «спецоперации», сообщила администрация Болотнинского района в своем паблике во «ВКонтакте».
«Вместе в ним в этом день предали земле и его скоропостижно скончавшуюся четырехлетнюю дочь», — кратко сообщили чиновники, не уточнив причину смерти девочки.
По данным «КП-Новосибирск», у четырехлетней девочки было онкологическое заболевание.
Известно, что Безеровский служил по контракту механиком-водителем БМП.
Кроме того, в селе Верх-Каргат похоронили завербованного в ЧВК «Вагнер» Александра Доплера, сообщила администрация Каргатского района. Также убит уроженец Татарска Андрей Сумин, рассказали в мэрии Бердска — мужчина пошел на «спецоперацию» добровольцем в октябре 2022 года.
Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло уже достичь 141−142.
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