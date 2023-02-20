Утечка соляной кислоты произошла на станции в Новосибирской области

Утечка соляной кислоты обнаружена на станции Барабинск Новосибирской области. Опасный груз капал из железнодорожного контейнера.

«Сегодня около 17 часов местного времени в Новосибирской области на железнодорожной станции Барабинск Западно-Сибирской железной дороги при осмотре вагонов грузового поезда, следовавших от станции Приволжская Приволжской железной дороги до станции Лена Восточно — Сибирской железной дороги, выявлена течь соляной кислоты, являющейся опасным грузом, из погруженной в железнодорожный контейнер емкости», — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Вагон отцеплен от состава, приняты меры по ликвидации разлива. По предварительным данным, вред окружающей среде не причинен.

Барабинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства, регламентирующего вопросы перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом.