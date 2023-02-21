Красноярский доброволец Путин погиб в «спецоперации»
21 Фев 2023, 06:07
Путин работал в РЖД. В 2012 году переехал в красноярский поселок Саянский, завел семью. Мужчина не был мобилизован, а поехал на фронт добровольцем, утверждает газета. Он погиб 7 декабря.
Ранее в «спецоперации» погиб уроженец села Айтат Большемуртинского района 26-летний Юрий Шнайдер. Он был одним из тех военнослужащих, на фоне которых было записано новогоднее обращение
президента РФ Владимира Путина. Он стоял за правым плечом президента.
Число погибших в «спецоперации» жителей Красноярского края продолжает расти. Похороны прошли в Рыбинском районе.
Уроженец иркутского города Тулун Виталий Путин погиб в «спецоперации». Об этом говорится в сообщении муниципальной газете Рыбинского района Красноярского «Голос времени», на которое обратил внимание Ngs24.
Путин работал в РЖД. В 2012 году переехал в красноярский поселок Саянский, завел семью. Мужчина не был мобилизован, а поехал на фронт добровольцем, утверждает газета. Он погиб 7 декабря.
Ранее в «спецоперации» погиб уроженец села Айтат Большемуртинского района 26-летний Юрий Шнайдер. Он был одним из тех военнослужащих, на фоне которых было записано новогоднее обращение
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