Красноярский доброволец Путин погиб в «спецоперации»

Число погибших в «спецоперации» жителей Красноярского края продолжает расти. Похороны прошли в Рыбинском районе.

Уроженец иркутского города Тулун Виталий Путин погиб в «спецоперации». Об этом говорится в сообщении муниципальной газете Рыбинского района Красноярского «Голос времени», на которое обратил внимание Ngs24.

Путин работал в РЖД. В 2012 году переехал в красноярский поселок Саянский, завел семью. Мужчина не был мобилизован, а поехал на фронт добровольцем, утверждает газета. Он погиб 7 декабря.

