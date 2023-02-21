Чем можно заболеть в общественных местах. Рассказывает инфекционист

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Какие инфекции наиболее распространены в общественных местах? Чем можно заразиться в кафе и ресторанах? Как можно защититься от заражения? Об этом рассказал Андрей Поздняков, врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь».

Какими болезнями можно заразиться в общественных местах? Наиболее и наименее опасные?



В общественных местах можно заразиться любыми инфекционными заболеваниями: острыми респираторными инфекциями (ОРИ), кишечными инфекциями (ОКИ), при определенных обстоятельствах — ИППП (инфекциями, передаваемыми половым путем) и другими инфекциями с парентеральным механизмом передачи (ВИЧ, гепатиты В и С и т. д. ). Возможно заражение трансмиссивной инфекцией, а также паразитозом через укусы насекомых.

Во всех общественных местах, будь то ТРЦ, рынок, супермаркет, каток, стадион и т. д. — истинно общественным субстратом «для всех» будет воздух. Воздух, которым дышит много людей. Соответственно, наиболее частыми и наиболее опасными заболеваниями будут именно инфекции с аэрогенным механизмом передачи. Это и ОРВИ, включая грипп и ковид, и острозаразные корь с ветряной оспой, и менее заразные, но более опасные — менингококковая и пневмококковая инфекции. Чем больше людей встречается в одном ограниченном пространстве, тем большая вероятность встречи среди них инфицированного индивида. Например, человек болеет, но ему очень надо в людное место, или болеет, но не знает об этом (атипичные формы заболевания), или думает, что уже выздоровел, но ошибается. В общественных местах большая вероятность того, что с воздухом инфицирующие микроорганизмы попадут в дыхательные пути здоровых людей и инфицируют их.

Яркий пример: вспышка COVID-19 в феврале 2020 года в Италии и Испании произошла после футбольного матча Лиги Чемпионов в Милане между «Аталантой» из Бергамо и «Валенсией» из одноименного города. Через неделю в Бергамо было выявлено более 7 тыс. заболевших, в Валенсии — более 2,5 тыс.

Поэтому именно «воздушно-капельные» инфекции — это основной бич любого скопления людей. Поскольку инфекций встречается много, процент тяжелых и «опасных» соответственно будет намного выше. Предупредить заражение можно единственным эффективным способом, и ковид это доказал — социально дистанцироваться.

Чтобы избежать заражения этими инфекциями, лучше не посещать мест большого скопления людей без острой нужды. Данная рекомендация является максимально эффективной для предупреждения инфекций с аэрогенным механизмом передачи.

Все остальные инфекции общественных мест менее к этим местам «привязаны». Если исходить из фундаментальной микробиологии, остаются инфекции с фекально-оральным механизмом передачи — это острые кишечные инфекции, вирусные гепатиты, А и Е, кишечные паразитозы и прочее; контактным — чесотка, ИППП, пиодермии, гемоконтактным, парентеральным (ВИЧ, ВГВ, ВГС); трансмиссивным (клещевые инфекции, малярия). Всплеск трансмиссивных клещевых инфекций можно встретить на фестивалях на природе, но это редкость. Даже в таких местах контактных инфекций будет больше.

Еще есть трансплацентарный, вертикальный механизм передачи инфекции (от матери будущему ребенку), но он от общественного места вообще не зависит.

Если рассматривать проблему широко, то распространение инфекций с вышеперечисленными механизмами передачи является достаточно управляемым процессом.

Как можно защититься от заражения?

Подавляющее большинство людей с детства знают методы инфекционной профилактики. Мыть руки перед едой, не есть грязную пищу из немытой посуды, не трогать бродячих животных и насекомых. По мере взросления присоединилось знание о необходимости барьерной контрацепции при половых контактах, а также о том, что важно выбирать тату-салон, где мастера тату знают и выполняют все правила асептики/антисептики.

То есть, в любом месте, от моря Лаптевых до торгового центра в Москве — соблюдение банальных правил бытовой противоинфекционной гигиены с высокой долей вероятности убережет человека от заболевания разными неприятными инфекциями. А чтобы общественное место было еще более эпидемиологически безопасным, приходит ряд контролирующих организаций, которые помогают расширять знания о профилактике и применять их на практике, а организациям общественного места — неукоснительно соблюдать противоэпидемические правила.

Чем можно заразиться в местах общественного питания?

В общепите существуют риски заразиться инфекциями с фекально-оральным механизмом передачи. А причиной, как правило, становится человеческий фактор. На практике эти риски ненамного выше, чем заразиться такими же инфекциями вне общественных мест. Все-таки система контролирующих организаций в совокупности с современными технологиями приготовления и хранения пищи, дезинфекции посуды и инвентаря плюс стремление учреждения сохранить репутацию — работают. Чаще всего посетители общественных мест заражаются от других посетителей, не столь обученных правилам личной гигиены.

Влияет ли путь заражения — какие-то публичные заведения, общие поверхности, на степень тяжести течения или схему лечения?

Влияет умеренно. На тяжесть инфекции влияет много факторов, но более всего инфицирующая доза и состояние макроорганизма.

А вот на лечение — нет. Лечение будет совершенно обычным, согласно степени тяжести, наличию коморбидного фона, возраста и других клинически значимых аспектов.