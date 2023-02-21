Колледж информатики загорелся в Новосибирске

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Колледж информатики загорелся в Новосибирске
21 Фев 2023, 10:31

Пожар произошел в здании Высшего колледжа информатики в Новосибирске. Эвакуированы 600 человек.

Пожар произошел в учебном корпусе Высшего колледжа информатики Новосибирского госуниверситете по улице Русская в микрорайоне Шлюз. Дым шел из окна на третьем этаже, сообщили очевидцы.

«Администрация колледжа самостоятельно эвакуировала 600 человек, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Газодымозащитники осуществляли тушение внутри корпуса, другие бойцы — через окно с помощью трехколенной лестницы».

Предварительная площадь пожара составила 70 кв. метров. Информация о пострадавших не поступала.


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