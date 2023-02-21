Российское военное снаряжение пытались вывезти из Красноярского края
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Таможенники выявили незаконную пересылку элементов военной экипировки за границу. По статье о контрабанде уголовное дело возбуждено в отношении 37-летнего красноярца.
«В рамках оперативно-разыскных мероприятий таможенники установили, что контрабандную отправку товаров военного назначения за границу в посылках организовал 37-летний красноярец. Мужчина под видом гражданских товаров отправлял иностранным покупателям из дальнего зарубежья элементы боевого снаряжения „Ратник“», — говорится в сообщении СТУ.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда иного вооружения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом до 1 млн рублей.
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