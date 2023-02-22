Забайкальца обвинили в пытках сына током
22 Фев 2023, 06:28
Жителя Забайкальского края подозревают в пытках сына. Он мог бить его током из-за мелких провинностей.
Жителя одного из сел Красночикойского района Забайкалья обвинили в жестоком обращении с ребенком. По версии следствия, отец избивал его кулаками и привязывал оголенные провода к пальцам рук, включая электрическую вилку в розетку по нескольку раз, рассказали в районном суде.
«Мама мальчика погибла, когда ему было 2 года. К счастью, сейчас жизни ребёнка ничего не угрожает, он находится в специальном центре и домой возвращаться не хочет», — отметили в пресс-службе суда.
Следствие ходатайствовало об аресте подозреваемого. Суд отправил мужчину в СИЗО на время следствия.
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