Забайкальца обвинили в пытках сына током

Жителя Забайкальского края подозревают в пытках сына. Он мог бить его током из-за мелких провинностей.

Жителя одного из сел Красночикойского района Забайкалья обвинили в жестоком обращении с ребенком. По версии следствия, отец избивал его кулаками и привязывал оголенные провода к пальцам рук, включая электрическую вилку в розетку по нескольку раз, рассказали в районном суде.

«Мама мальчика погибла, когда ему было 2 года. К счастью, сейчас жизни ребёнка ничего не угрожает, он находится в специальном центре и домой возвращаться не хочет», — отметили в пресс-службе суда.

Следствие ходатайствовало об аресте подозреваемого. Суд отправил мужчину в СИЗО на время следствия.