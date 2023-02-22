Капитан из Новосибирской области погиб в зоне «спецоперации»

© iskitim.nso.ru

Житель Искитима Захар Бурков погиб в зоне проведения «спецоперации». По данным местных властей, он был командиром первой в Новосибирске роты мобилизационного резерва.

«При выполнении боевого задания 6 февраля в спецоперации на Донбассе погиб наш земляк — искитимец единственный командир первой в Новосибирске роты мобилизационного резерва, капитан Захар Юрьевич Бурков», — говорится в сообщении администрации Искитима.



Захар Бурков учился в школах №10 и №4 Искитима. В 1997 году был зачислен курсантом в Новосибирское военное общевойсковое командное училище. С 2000 по 2006 годы проходил службу в рядах ВВ МВД РФ. Будучи в запасе, проходил военные сборы на командирских должностях. С 2016 года заключил контракт на пребывание в мобилизационном людском резерве.

Награжден медалью за «За укрепление боевого содружества» Минобороны РФ в 2018 году.

Под мобилизационным людским резервом понимаются граждане, пребывающие в запасе и заключившие контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве. Резервисты участвуют в мероприятиях оперативной, мобилизационной и боевой подготовки в ходе прохождения военных сборов. Контракт может быть заключен с гражданином РФ, не имеющим гражданства иностранного государства, ранее проходившим военную службу (пребывающим в запасе) и имеющим воинское звание или завершившим обучение по программе военной подготовки офицеров запаса на военной кафедре при федеральной государственной образовательной организации высшего профессионального образования в течение пятнадцати лет после зачисления в запас с присвоением воинского звания офицера.

Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло уже достичь 142−143.