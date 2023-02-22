Взрыв похожего на гранату предмета произошел в томском селе

22 Фев 2023, 07:55

Подростки нашли около остановки в томском селе Берлинка предмет, похожий на гранату, который взорвался. Повреждены фасад магазина и автомобиль.

«В дежурную часть ОМВД России Зырянскому району в 18:29 поступило сообщение, что в селе Берлинка произошел хлопок. По предварительным данным, около автобусной остановки подростки нашли предмет, похожий на гранату. Во время игры они выдернули предохранитель, и услышав шум, бросили предмет в сторону», — сказано в сообщении МВД (цитата по ТАСС).

В результате никто не пострадал. Повреждены фасад находившегося рядом магазина и автомобиль.


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