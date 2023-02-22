Склад холодильников загорелся в Красноярске. Площадь пожара достигла 12,5 тыс. кв. метров

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Крупный пожар произошел в Красноярске. Дым виден из разных районов города.

Складские помещения загорелись в районе «Тихих зорь» в Красноярске утром 22 февраля. Об этом сообщают подписчики паблика «ЧП Красноярск».

В ГУ МЧС по Красноярскому краю подтвердили факт пожара на улице Свердловская, 6а. «Площадь пожара уточняется. К тушению привлечено 37 человек и 12 единиц техники», — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным «Боруса», горит склад холодильников.

UPD (17:20) Площадь пожара увеличилась до 12,5 тыс. кв. метров, заявили в ГУ МЧС по региону (в связи с этим уточнен заголовок).

«Угрозы соседним строениям нет, — утверждают в ведомстве. — На месте работают 123 человека и 43 техники».

UPD (15:40) Площадь пожара выросла до 7 тыс. кв. метров. «Тушение складского здания осложняет большая горючая загрузка», — сказал начальник ГУ МЧС по региону Игорь Лисин.

На месте работают 119 человек и 41 единица техники.

UPD (14:15) Прокуратура края объявила проверку из-за пожара.



«Будут установлены причины и обстоятельства пожара, дана оценка соблюдению собственниками и арендаторами складских помещений требований пожарной безопасности, качеству и эффективности принятых профилактических мер всеми заинтересованными органами и ведомствами», — сообщили в пресс-службе ведомства.



UPD (14:00) В дыме при пожаре отчетливо чувствуется запах химии, передает «Проспект мира».

Очевидцы рассказали, что на горящем складе хранятся холодильники «Бирюса» и оборудование для саун.

В здание уже началось обрушение конструкций.

Управление Роспотребнадзора организовало мониторинг качества воздуха «на территории ближайшей жилой застройки, подверженной задымлению», сообщил глава ведомства Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале.

UPD (12:45) Площадь пожара составляет 2,5 тыс. кв. метров, уточнили в МЧС.