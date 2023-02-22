Выгоняла раздетой на мороз и била: опекун осуждена на Алтае за издевательства над детьми

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Жительница Алтайского края осуждена на длительный срок за истязание приемных детей, а также за доведение до покушения на самоубийство несовершеннолетнего.

По данным СК, женщина в 2015 году стала опекуном девочки 2008 года рождения и ее брата 2006 года рождения.



«С первых же дней она стала истязать девочку, причиняя ей физические и нравственные страдания. Несмотря на то, что ребенок имела особенности в развитии, опекун избивала ее, выгоняла в холодное время года на улицу раздетой, обливала холодной водой, причиняла иные страдания. Спустя чуть более года, она отказалась от опекунства над несовершеннолетней, мотивировав имеющимся у опекаемой заболеванием и продолжила воспитывать ее малолетнего брата, над которым также стала издеваться. Опекун избивала и оскорбляла мальчика, причиняя физические и нравственные страдания», — говорится в сообщении следствия.

Чтобы никто не увидел побои, женщина не отпускала мальчика в школу. В 2020 году ребенок рассказал о происходящем педагогу, и его изъяли из семьи.

В ходе предварительного следствия опекун вину отрицала. По решению суда ей назначено наказание в виде 8 лет, 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.