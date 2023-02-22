Игра на опережение: известный новосибирский девелопер купил «Сибирский молл» и «Новую высоту»

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Крупной сделкой на рынке коммерческой недвижимости Новосибирска начался 2023 год. Компания, связанная с новосибирским девелопером Александром Бойко, приобрела ТРЦ «Сибирский молл» и бизнес-центр «Новая высота». Стоимость актива – 3,7 млрд рублей. Еще порядка 6 млрд предприниматель намерен инвестировать в развитие площадки, построив на свободном участке конгресс-центр. Эксперты оценивают район как перспективный, но сомневаются в необходимости строительства там именно такого объекта, хотя и отмечают талант бизнесмена действовать на опережение.

ЗАО «Глобус», связанное с девелопером Александром Бойко, стало победителем аукциона по продаже ТРЦ «Сибирский Молл» и Делового центра «Новая Высота», расположенных на улице Фрунзе. Лот, выставленный на торги ВЭБ. РФ в конце 2022 года, был куплен по начальной цене в 3,7 млрд рублей. Заявки было две, но второй участник не сделал ценового предложения.

По словам Александра Бойко, ценность в этом активе для него представляет земельный участок, на котором около 6 га свободны. На земле бизнесмен планирует построить первый в Новосибирске конгресс-центр.

«Мы с 2014 года ищем площадку под конгресс-центр. Из туристической индустрии это единственное и последнее, чего не хватает Новосибирску. У нас патовая ситуация: с одной стороны — избыток гостиничных номеров при среднетекущем положении дел, с другой — жуткий дефицит в ситуации, когда мы хотим организовать в городе что-то серьезное и большое», — сказал он «Коммерсанту».

Инвестиции в создание нового объекта площадью около 25 тыс. кв. метров Бойко предварительно оценивает в 5−6 млрд рублей.

Менять концепцию ТРЦ и бизнес-центра он не будет. По оценке девелопера, ситуация у ТРЦ «Сибирский молл» неплохая. «В отличие от всех остальных ТЦ, где ушел ряд арендаторов, он оказался внутри районной застройки и неплохо себя чувствует. У меня ощущение такое, что он там может жить и пять, и 20 лет», — говорит Бойко.

Эдуард Ляхов из компании МЕТР также отмечает удачную локацию и востребованность «Сибирского молла» и «Новой высоты» у новосибирцев.

«История этих объектов достаточно многострадальная, но позитивная. Они долго строились, с большим трудом вводились в эксплуатацию, в них менялись якорные арендаторы и команды управленцев. Складывалось такое ощущение, что для московских собственников это было — нелюбимое дитя, — вспоминает Ляхов в беседе с Тайгой.инфо. — При этом жители нашего города полюбили «Сибирский молл» и ежедневно совершают там покупки. Свободных офисов в БЦ «Новая высота» практически нет, а если и появляются — достаточно быстро заполняются новыми арендаторами. Конечно же, основная причина — это локация. Объект располагается в непосредственной близости к центру и станциям метро, на одной из самых оживленных артерий города — улице Фрунзе, по пути следования в крупные спальные микрорайоны города на так называемом «вечернем трафике».

Эксперт уверен, что в ближайшие 5−7 лет район вокруг «Сибирского молла», в который пришли крупные застройщики, будет активно развиваться. Команда Бойко, по его мнению, сможет придать «существенный импульс» реновации приобретенных им объектов и окружающей их территории.

«На моей памяти есть множество его успешных проектов — офисный центр на Ленина, БЦ „Гринвич“ и „MOST“, отель „Marriott“ и комплекс апартаментов на Крылова, премиальный жилой комплекс „Жуковка“. Все эти объекты не похожи друг на друга, Бойко не занимается клонированием однотипных решений, — говорит Ляхов. — Нужен ли в этой локации крупный конгресс-центр, который анонсирует Бойко? Не знаю. Может ли этот проект стать ширмой для того, чтобы построить апартаменты и продавать их отдельными лотами? Не исключаю. Якобы гостиница рядом с кинотеатром Маяковский — яркий тому пример. При этом хочется отметить, что Александр Всеволодович зачастую действует на опережение и умеет удивлять горожан качеством реализации своих задумок. Искренне желаю ему в этом успеха и на площадке „Сибирского молла“!»