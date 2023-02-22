Психиатрическая больница сливала неочищенные стоки в новосибирскую реку

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Психиатрическая больница сливала неочищенные стоки в новосибирскую реку
22 Фев 2023, 12:29

Причинами загрязнения реки Нарниста в Новосибирске стали стоки психиатрической больницы №3. Кроме того, на процесс повлияло выдавливание грунтовых вод на поверхность.

Несколько месяцев сотрудники новосибирского минприроды проводили выездные обследования территории и на основании требований прокуратуры провели проверки юридических лиц и индивидуального предпринимателя, которые осуществляют свою деятельность в непосредственной близости с СНТ.

В итоге выявлено две основные причины, повлиявшие на загрязнение реки Нарниста, ощутимый канализационный запах и подтопление жилых домов. Проверка новосибирской клинической психиатрической больницы №3 подтвердила, что все стоки, все жидкие коммунальные отходы больницы стекали без какой-либо очистки напрямую по рельефу в реку.

Кроме того, сыграл роль естественный природный процесс — выдавливание грунтовых вод на поверхность, который в этом году наблюдается по всей области.

Медицинское учреждение привлечено к административной ответственности, вынесено постановление и готовится претензия о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, отмечается в сообщении в тг-канале минприроды.

Нарниста протекает по территории Новосибирского района и Дзержинского района Новосибирска. О ее загрязнении стало известно в начале декабря. Минприроды опубликовало видео, на котором река имела коричневато-желтый оттенок.


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