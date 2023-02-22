Еще один новосибирец погиб во время «спецоперации»
22 Фев 2023, 12:58
Прощание с Василием Гладковым пройдет 23 февраля в Посевной, сообщает администрация Черепановского района.
Житель Черепановского района Новосибирской области Василий Гладков скончался во время службы в рамках «спецоперации». У мужчины осталось двое детей.
Прощание с Василием Гладковым пройдет 23 февраля в Посевной, сообщает администрация Черепановского района.
Василий Гладков окончил ПУ-39 в 2001 году по специальности «мастер сельхозпроизводства». Затем проходил срочную военную службу на Северном Кавказе (2001−2003). Проживал в поселке Посевная с 2005 года. Работал на Линёвском заводе металлоконструкций стропальщиком. Женат. Двое детей.
Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло уже достичь 143−144.
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