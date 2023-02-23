Еще один новосибирец погиб в «спецоперации». Он мог быть судим за убийство жены

Житель Кочковского района Новосибирской области погиб во время «спецоперации» в составе ЧВК «Вагнер». Его полный тезка судим за избиение жены до смерти.

48-летний Евгений Хижников скончался в «спецоперации» под Артемовском (Бахмутом), сообщила газета «Степные зори», входящая в медиахолдинг новосибирского правительства «Советская Сибирь».

В администрации Красносибирского сельсовета сайту НГС уточнили, что Хижников сидел в колонии, а потом оказался в ЧВК «Вагнер».

В 2018 году Ордынский райсуд признал полного тезку Хижникова виновным в том, что он пьяным избил до смерти собственную жену.

Мужчина был дома и примерно с обеда пил водку. Его жена ушла на работу. Ночью он проснулся и включил телевизор, когда же в комнату зашла супруга, он попросил у нее денег на выпивку. Женщина не дала деньги.

«Он разозлился на нее из-за этого, подошел к ней и один раз ударил сжатой в кулак левой рукой в голову. От удара она отлетела в угол комнаты, ударялась ли при падении чем-либо, не видел. После удара жена стала подниматься на ноги, а он вышел из зала, завел трактор, поехал на ферму. Вернувшись с фермы пошел к соседу, похмелился и пошел домой. Когда подходил к дому, на улицу выбежал сын и сказал, что матери плохо. Супруга лежала на кровати в зале, глаза были закрыты, хрипела», — приводит суд показания самого Хижникова.

Женщина скончалась в больнице из-за травмы головы.

Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло уже достичь 144−145.