Рейс из Новосибирска в Таиланд задержали на 15 часов

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Рейс из Новосибирска в Таиланд задержали на 15 часов
23 Фев 2023, 07:10

Рейс «Новосибирск-Таиланд» задерживается на 15 часов. Не могут вылететь около 240 человек.

Рейс авиакомпании «АЗУР эйр» по маршруту «Новосибирск — Утапао» задержан. Он должен был отправиться в 03:00 (нск), сейчас же расчетное время — 13:00, говорится на онлайн-табло аэропорта «Толмачёво».

«Выполнения рейса ожидают 238 пассажиров, из них 22 детей», — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Прокуратура организовала выездной прием граждан и контролирует соблюдение прав пассажиров на получение услуг, полагающихся при задержке рейса.

UPD (17:30) Судно не может вылететь уже 15 часов (в связи с этим уточнен заголовок). Пока предварительное время отправления — 18:00, но уже понятно, что и этот срок перенесут.

Представитель авиакомпании заявил пассажирам, что самолет сломан и находится на стоянке, а запасных частей для него нет, передает НГС.


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