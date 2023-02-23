Землетрясение силой 6 баллов произошло в Иркутской области

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Землетрясение интенсивностью 6,3 балла в эпицентре произошло в Иркутской области. Разрушений нет.

«В Иркутской области в 07:06 зарегистрировано сейсмособытие в Нижнеудинском районе, в 21 километре от Алыгджера. 6,3 баллов в эпицентре», — говорится в сообщении МЧС.



Жертв и разрушений нет, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме, добавили в ведомстве.