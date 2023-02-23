Житель Горного Алтая из ревности зарезал соперника и сожительницу, а затем поджег

© altai.sledcom.ru

Житель Республики Алтай пойдет под суд за двойное убийство и поджог. Он напал с ножом на сожительницу и соперника, а затем устроил пожар.

В Усть-Канском районе Республики Алтай завершено расследование уголовного дела об убийстве двух человек. Как рассказали в Следственном комитете, перед судом предстанет 65-летний местный житель.



12 ноября случился пожар в одном из домов села Козуль. Во время тушения огня в жилом помещении были обнаружены тела мужчины и женщины — они были явно убиты.

«Установлено, что обвиняемый проживал с потерпевшей, которую застал в доме местного жителя. В ходе совместного распития спиртных напитков хозяин домовладения сообщил, что женщина теперь будет жить с ним. В порыве ревности злоумышленник с помощью ножа нанес множественные удары в область груди и шеи мужчине, а затем женщине», — сообщили в СК.

Потерпевшие скончались от обильной кровопотери, после их смерти, мужчина поджег дом с телами и скрылся.

Обвиняемый был задержан по горячим следам и помещен под арест. В преступлении он сознался.