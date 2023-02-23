Здания в новосибирском Академгородке передали РПЦ

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Несколько зданий в новосибирского Академгородке отдали Русской православной церкви. Среди них имущество бывшего детсада.

Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области бесплатно отдало в собственность РПЦ три здания по улице Академическая. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Здания бывшего детского сада с 1992 года использовались частным образовательным учреждением „Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского“, которое было создано в новосибирском Академгородке по инициативе научной общественности 19 августа 1992 года», — утверждается в сообщении.

Региональное управление Росимущества возглавляет Олег Галлямов.