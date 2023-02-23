Мэр возглавил шествие коммунистов по центру Новосибирска

© Кирилл Канин.
Мэр возглавил шествие коммунистов по центру Новосибирска
23 Фев 2023, 10:16

КПРФ отметила 23 февраля шествием по центру Новосибирска. Активисты партии считают, что из-за «спецоперации», общество будет «развиваться в социалистическом направлении».

Шествие и митинг в честь 105-й годовщины со дня создания Советской армии провели в центре Новосибирска. Коммунисты прошли по аллее Красного проспекта от православной часовни до бюста Александру Покрышкину. Во главе двигался мэр Анатолий Локоть.

Затем коммунисты отправили продукты, блиндажные свечи, маскировочные сети участникам «спецоперации» в Украине.

«Все жители разных абсолютно социальных слоев и возрастов принимают участие. Самое важное — делают это искренне. Я уверен, что при таком гражданском настрое мы обязательно победим, и наше общество будет развиваться в социалистическом направлении», — сказал депутат заксобрания Роман Яковлев.

Кого именно «победим», Яковлев не уточнил.

По последним, февральским, данным государственного ВЦИОМ, «спецоперацию» поддерживают только 68% опрошенных жителей РФ. Прямо не поддерживает каждый пятый — 20%. При этом еще в марте 2022-го ВЦИОМ говорил о поддержке со стороны 73%, а августе — уже о 70% сторонников и о 18% противников.

Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
СК отказался возбуждать дело на избивавший заключенных ангарской колонии спецназ СК отказался возбуждать дело на избивавший заключенных ангарской колонии спецназ
Последние материалы
23 Фев, 10:16
Мэр возглавил шествие коммунистов по центру Новосибирска
23 Фев, 09:13
Здания в новосибирском Академгородке передали РПЦ
23 Фев, 08:54
Осужденному за вымогательство акций на 1 млрд экс-главе СК по Кузбассу вернули звание генерала
23 Фев, 08:28
Житель Горного Алтая из ревности зарезал соперника и сожительницу, а затем поджег
23 Фев, 07:40
Землетрясение силой 6 баллов произошло в Иркутской области
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования