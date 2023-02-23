Мэр возглавил шествие коммунистов по центру Новосибирска

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КПРФ отметила 23 февраля шествием по центру Новосибирска. Активисты партии считают, что из-за «спецоперации», общество будет «развиваться в социалистическом направлении».

Шествие и митинг в честь 105-й годовщины со дня создания Советской армии провели в центре Новосибирска. Коммунисты прошли по аллее Красного проспекта от православной часовни до бюста Александру Покрышкину. Во главе двигался мэр Анатолий Локоть.

Затем коммунисты отправили продукты, блиндажные свечи, маскировочные сети участникам «спецоперации» в Украине.

«Все жители разных абсолютно социальных слоев и возрастов принимают участие. Самое важное — делают это искренне. Я уверен, что при таком гражданском настрое мы обязательно победим, и наше общество будет развиваться в социалистическом направлении», — сказал депутат заксобрания Роман Яковлев.

Кого именно «победим», Яковлев не уточнил.

По последним, февральским, данным государственного ВЦИОМ, «спецоперацию» поддерживают только 68% опрошенных жителей РФ. Прямо не поддерживает каждый пятый — 20%. При этом еще в марте 2022-го ВЦИОМ говорил о поддержке со стороны 73%, а августе — уже о 70% сторонников и о 18% противников.