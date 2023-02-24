Пятеро погибли в пьяном ДТП в Туве во время «сухого закона»

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Серьезная авария произошла в Туве. Пять человек погибли.

Автомобиль «УАЗ» выехал на встречную полосу на трассе в Улуг-Хемском районе. Он врезался в Renault Logan, сообщили в прокуратуре Тувы.



По словам главы республики Владислава Ховалыга, погибли пять человек. «По предварительной версии, виновником ДТП стал пьяный водитель», — добавил он.

При этом в регионе был введен запрет на продажу алкоголя 23−24 февраля.

«В праздничные выходные дни Тува отказалась от продажи алкогольных напитков. Но шила в мешке не утаишь, есть нелегальные точки, с которыми надо жестко бороться», — отметил Ховалыг.

Уголовное дело по факту ДТП возбуждено по пункту «а» ч.6 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц).