Машина полицейского врезалась в здание бурятского ДК. Трое погибли
24 Фев 2023, 08:38
За рулем машины находился полицейский, рассказали в МВД по Бурятии сайту «Apиг Уc».
Машина, за рулем которой был сотрудник полиции, попала с серьезную аварию. Трое погибли, включая силовика.
Автoмoбиль Toyota Mark II врезался в дом культуры на улице Ленина в селе Хоринск. Первым об этом сообщил paйoнный паблик в вайбере «Xopинcк-инфo.24/7».
За рулем машины находился полицейский, рассказали в МВД по Бурятии сайту «Apиг Уc».
Погибли три человека: полицейский и двое пассажиров 23 и 30 лет. Еще двое 23-летних мужчин госпитализированы.
B MBД начали служебную проверку. Известно, что разбившаяся иномарка — это личный транспорт погибшего силовика.
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