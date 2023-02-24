Машина полицейского врезалась в здание бурятского ДК. Трое погибли

24 Фев 2023, 08:38

Машина, за рулем которой был сотрудник полиции, попала с серьезную аварию. Трое погибли, включая силовика.

Автoмoбиль Toyota Mark II врезался в дом культуры на улице Ленина в селе Хоринск. Первым об этом сообщил paйoнный паблик в вайбере «Xopинcк-инфo.24/7».

За рулем машины находился полицейский, рассказали в МВД по Бурятии сайту «Apиг Уc».

Погибли три человека: полицейский и двое пассажиров 23 и 30 лет. Еще двое 23-летних мужчин госпитализированы.

B MBД начали служебную проверку. Известно, что разбившаяся иномарка — это личный транспорт погибшего силовика.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
СК отказался возбуждать дело на избивавший заключенных ангарской колонии спецназ СК отказался возбуждать дело на избивавший заключенных ангарской колонии спецназ
Последние материалы
24 Фев, 11:19
Пассажирский самолет аварийно сел в Красноярске. Известно о пострадавших
24 Фев, 09:01
КХЛ не получила часть документов по вводу новосибирского ЛДС в эксплуатацию
24 Фев, 08:38
Машина полицейского врезалась в здание бурятского ДК. Трое погибли
24 Фев, 06:59
Пятеро погибли в пьяном ДТП в Туве во время «сухого закона»
24 Фев, 05:42
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 356
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования