Пассажирский самолет аварийно сел в Красноярске. Известно о пострадавших

Рейс «Сочи-Красноярск» совершил аварийную посадку. Некоторым пассажирам потребовалась помощь.

Boeing-737−800 авиакомпании «Россия», летевший из Сочи в Красноярск, совершил аварийную посадку в аэропорту в Красноярска «по причине разгерметизации салона», сообщили в Восточном управлении СК РФ на транспорте.

«На борту самолета находились 167 пассажиров, из них 21 — несовершеннолетние, и 8 членов экипажа. Посадка воздушного судна осуществлена благополучно, по предварительным данным пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

В то же время «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы сообщает о пяти пострадавших «из-за резкого перепада давления на борту».

СК начал доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК.