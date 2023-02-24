Пассажирский самолет аварийно сел в Красноярске. Известно о пострадавших
24 Фев 2023, 11:19
Рейс «Сочи-Красноярск» совершил аварийную посадку. Некоторым пассажирам потребовалась помощь.
Boeing-737−800 авиакомпании «Россия», летевший из Сочи в Красноярск, совершил аварийную посадку в аэропорту в Красноярска «по причине разгерметизации салона», сообщили в Восточном управлении СК РФ на транспорте.
«На борту самолета находились 167 пассажиров, из них 21 — несовершеннолетние, и 8 членов экипажа. Посадка воздушного судна осуществлена благополучно, по предварительным данным пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.
В то же время «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы сообщает о пяти пострадавших «из-за резкого перепада давления на борту».
СК начал доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК.
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