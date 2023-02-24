Пассажирский самолет аварийно сел в Красноярске. Известно о пострадавших

24 Фев 2023, 11:19

Рейс «Сочи-Красноярск» совершил аварийную посадку. Некоторым пассажирам потребовалась помощь.

Boeing-737−800 авиакомпании «Россия», летевший из Сочи в Красноярск, совершил аварийную посадку в аэропорту в Красноярска «по причине разгерметизации салона», сообщили в Восточном управлении СК РФ на транспорте.

«На борту самолета находились 167 пассажиров, из них 21 — несовершеннолетние, и 8 членов экипажа. Посадка воздушного судна осуществлена благополучно, по предварительным данным пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

В то же время «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы сообщает о пяти пострадавших «из-за резкого перепада давления на борту».

СК начал доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
СК отказался возбуждать дело на избивавший заключенных ангарской колонии спецназ СК отказался возбуждать дело на избивавший заключенных ангарской колонии спецназ
Последние материалы
24 Фев, 11:19
Пассажирский самолет аварийно сел в Красноярске. Известно о пострадавших
24 Фев, 09:01
КХЛ не получила часть документов по вводу новосибирского ЛДС в эксплуатацию
24 Фев, 08:38
Машина полицейского врезалась в здание бурятского ДК. Трое погибли
24 Фев, 06:59
Пятеро погибли в пьяном ДТП в Туве во время «сухого закона»
24 Фев, 05:42
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 356
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования