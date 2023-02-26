Кто займется развитием Новосибирского метрополитена

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На какие деньги обновлять метро в Новосибирске, где взять специалистов при высокой текучке и редких специальностях, где строить новые станции и почему не привлечь частные инвестиции? Эти и другие вопросы обсуждали на круглом столе, посвященном проблемам и развитию подземки.

Постоянная комиссия Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству выступила инициатором проведения круглого стола «Предоставление транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска». По приглашению депутатов в нем приняли участие министр транспорта и дорожного строительства Новосибирской области Анатолий Костылевский, начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области и городского совета.



Информацию о деятельности предприятий «транспортного цеха» предоставили начальник Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло, руководитель «Новосибгортранса» Роман Дронов, начальник «Горэлектротранспорта» Константин Прокин. О реализации проекта «Городская железная дорога» рассказал заместитель министра Вячеслав Невежин. Предоставленная ими информация о положении дел в транспортном комплексе Новосибирска представляет немалый интерес. Сегодня речь пойдет о метро.

Метрополитен: плюсы и минусы

Начальник МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадий Чмыхайло рассказал об итогах работы подземки в 2022 году. Перевозка в 2022 году составила 77,3 млн человек (в 2021 году — 75,3 млн человек). Доля пассажиров, пользующихся услугами метрополитена, в общем объеме городских перевозок составила 28,8%; в перевозках, осуществляемых только муниципальным транспортом — 48,9%.

В связи с низким тарифом при невысоком объеме полученных доходов метрополитеном выполнялись только самые неотложные работы, обеспечивающие технологическую потребность и безопасность перевозки пассажиров. Более половины всех средств было направлено на ремонт вагонов. Метрополитен в 2022 году завершил программу сплошной замены рельсов на метромосту, который, как известно, является самым длинным в мире. Эта работа заняла два года и потребовала большой мобилизации сил и средств. Задача была выполнена в срок при том, что за год цена на рельсы выросла в полтора раза.

Метрополитен подготовил инфраструктуру для эксплуатации пятивагонных составов. Было организовано обучение обслуживающего персонала и информирование пассажиров. Продолжение этой практики возможно при условии приобретения вагонов той же серии.

В 2031 году 48 вагонов, отработавших нормативный срок, должны быть выведены из эксплуатации и заменены на новые. Но при стоимости одного пятивагонного состава около 700 млн рублей приобрести на собственные средства без финансовой поддержки хотя бы один состав метрополитен не в состоянии, поскольку это требует значительных финансовых ресурсов.

Начальник метрополитена перечислил жизненно важные для дальнейшего развития подземки программы, на реализацию которых утвержденного тарифа в размере 30 рублей явно недостаточно (тариф в Новосибирском метрополитене традиционно самый низкий в России; в других регионах он на уровне 35−36 рублей). Средний возраст работников — 45,3 года. Среднемесячная заработная плата по итогам прошлого года составляет 48,5 тысяч рублей. Текучесть кадров продолжает расти и составляет более 11%.

Депутаты

Валерий Ильенко, председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике заксобрания Новосибирской области

Была создана рабочая группа по распоряжению председателя Законодательного собрания — именно по развитию метрополитена! Поверьте, что собрались эксперты высокого уровня, но, к сожалению, на сегодняшний день я пока не вижу подвижек в отношении развития метрополитена. На фракции губернатору задавали вопросы — он ответил. Потом еще раз подтвердили, что у нас готовность строительства метрополитена на очень низком уровне. Сегодня в бюджет города заложено 45 млн. Убеждены, что, по крайней мере, на апрель мы продолжим разговор: что будем рассматривать и какие средства закладывать в бюджет. Потому, что город явно не потянет по строительству метрополитена. Это федеральные деньги, это областные деньги, это связано с привлечением частных инвесторов.

Считаю, что в ближайшее время нужно приступить к программе замены подвижного состава пассажирского транспорта. В какой форме — это уже второй вопрос.

Светлана Каверзина, депутат горсовета от округа №46, член комиссий по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству и по бюджету и налоговой политике

В метро большая проблема с ремонтом рельсов, вагонов, электрооборудования. Говорили, что у них все хорошо, что им дополнительное бюджетное финансирование не нужно — поэтому закладывать дополнительно мы ничего не будем. А сейчас выясняется, что проблем у нас огромная гора и как их решать, мы пока не понимаем. Потому что никто даже пока не пробовал! Электропоезда начнут списывать, а новые пока не получаем. Хочется понять, что мы будем делать с нашим метрополитеном? Будем ли мы вносить в бюджет им помощь? Вот они просили 35 рублей за проезд — им дали 30, и у них опять жесткая нехватка средств!

Игорь Украинцев, депутат горсовета от округа №11, член комиссий по городскому хозяйству и по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения

У нас еще есть 6 станций, которые мы вроде как планируем до 2030 года сделать. Много смеха в социальных сетях на эту тему происходит. Но на самом-то деле нужно все равно на сегодняшний день искать возможности эту историю выполнить хотя бы наполовину.

Хотелось бы спросить на предмет площади Станиславского и продления Ленинской линии. Непонятно вообще, кому она там нужна? В частный сектор — метро?! Там мы можем надеяться только на бюджетную историю. А развивая Гусинобродскую и Северную ветки (продолжение Ленинской ветки), мы можем, на мой взгляд, надеяться и на частные деньги. Потому, что там большое количество девелоперов. У аэропорта «Северный» есть глобальный девелопер и он-то как никто другой должен быть заинтересован в том, чтобы туда продлить метро. И вложиться хотя бы в проект. И в отношении Гусинобродской: там тоже большое количество девелоперов, которые ту часть города развивают. А мы почему-то не говорим вообще про частные деньги в метро. Хотя некоторые города, насколько мне известно, уже и концессии рассматривают — строить станции. Частные деньги в метрополитене вообще могут быть или нет? Есть ли такие разговоры у нас?

Управленцы

Константин Васильев, начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии

Руководитель метрополитена сказал о планах на этот год. Сказал, сколько было потрачено денежных средств по метромосту, например. Это большая работа, которая проводилась в течение двух лет. На этот год тоже есть планы. Понятно, что все единовременно сделать невозможно. Но, тем не менее, из собственных ресурсов они делают эту работу.

Что касается субсидии, то мы с прошлого года начали эту работу. В прошлом году мы уже 40 млн из 120 предоставили. На сумму 25 млн метрополитен принял решение купить оборудование по безопасности. В этом году, я думаю, мы эту работу продолжим. Мы уже согласовали первые 17 млн по итогам января. Я думаю, мы в этом году более активно будем работать для того, чтобы метрополитен мог эти денежные средства тратить на свои нужды, в том числе, и для безопасности.

Что касается подвижного состава, то мы эту работу не останавливали. Она у нас запланирована с прошлого года. В настоящий момент мы проработали с московским заводом; у нас есть предложения. Сейчас мы готовим обращение в правительство Новосибирской области для того, чтобы рассмотреть этот непростой вопрос. Суммы обозначены, поэтому здесь надо очень серьезно поработать. И вполне возможно придется привлекать или банк, или лизинговую компанию для того, чтобы на какой-то продолжительный период растянуть эти выплаты.

Потому что один состав стоит от 700 до 900 млн рублей в зависимости от комплектации — это очень и очень много. Здесь без серьезной, скажем так, поддержки трудно загадывать. До 2031 года нам нужно 14 составов заменить, поэтому здесь планомерная работа должна быть. Я не говорю, что один состав, но какое-то количество мы, наверное, совместно проработаем с министерством и в ближайшее время будем обсуждать совместные возможности.

Анатолий Костылевский, министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области

Мы говорим, что у нас Новосибирский метрополитен, кроме Московского и — не знаю, точно, но возможно, Санкт-петербургского — единственный, который на самоокупаемости. Но бюджет Новосибирской области проезд льготников компенсирует полностью, а мэрия Новосибирска не платит ни копейки. А это ни много, ни мало — 120 млн рублей!

Сколько стоит состав новый? 700 миллионов? А если взять его в лизинг?! За 120 миллионов можно было бы взять его в лизинг. Есть еще вопросы по метрополитену нерешенные — по транспортной безопасности: тоже можно было бы решать, в том числе, и за эти средства. Заложено на метро 45 млн, но 45 — это не 120! Можно было бы заложить на развитие и в том числе на поднятие зарплаты. Специалисты метрополитена такие, что потом их найти очень сложно. Редкая достаточно профессия! И таких людей годами воспитывают. Поэтому здесь нужно принимать меры.

В рабочей группе собрались профессионалы, там депутаты из разных мест Новосибирска и каждый может обосновать, что ему нужно метро, и каждый будет по-своему прав. Но есть определенная последовательность работы и определенное направление деятельности. Частный бизнес? Да, это возможно. Деньги частные можно и нужно в строительство метро привлекать.

Письма до востребования?

По итогам круглого стола было решено:

Направить письмо на имя мэра города Новосибирска с просьбой обеспечить проведение работ по формированию долгосрочного плана по замене подвижного состава в МУП «Новосибирский метрополитен» с целью обеспечения бесперебойной работы метрополитена после 2031 года.

Направить письмо на имя председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и инвестиционной политике Ильенко В. П. и на имя руководителя рабочей группы Законодательного собрания Новосибирской области по развитию Новосибирского метрополитена Анисимова В. А. с просьбой принять активное участие и рассмотреть возможность всестороннего содействия в решении вопроса о необходимости проведения работ по разработке проектно-строительной документации строительства Дзержинской линии метрополитена, включающей в себя левый перегон тоннеля, станцию «Гусинобродская», станцию и метродепо «Молодежная» и строительство транспортно-пересадочного узла «Ленинская», и о необходимости проведения работы по формированию долгосрочного плана по замене подвижного состава МУП «Новосибирский метрополитен» в целях обеспечения бесперебойной работы метрополитена после 2031 года.

Григорий Малов