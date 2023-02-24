Три человека пострадали при пожаре на предприятии «Томскнефти»

24 Фев 2023, 16:33

В Томской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования троих работников АО «Томскнефть» ВНК во время работ в Александровском районе.

Инцидент произошел днем 22 февраля. «На территории установки перекачки нефти Малореченского нефтяного месторождения АО „Томскнефть“ ВНК при производстве огневых работ с использованием сварочного аппарата произошло возгорание газов из горловины подземной емкости для промливневых стоков, в результате чего трое сотрудников АО „Томскнефть“ ВНК получили травмы», — говорися в сообщении следствия.

Пострадавшие госпитализированы. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).


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