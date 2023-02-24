Три человека пострадали при пожаре на предприятии «Томскнефти»
24 Фев 2023, 16:33
В Томской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования троих работников АО «Томскнефть» ВНК во время работ в Александровском районе.
Инцидент произошел днем 22 февраля. «На территории установки перекачки нефти Малореченского нефтяного месторождения АО „Томскнефть“ ВНК при производстве огневых работ с использованием сварочного аппарата произошло возгорание газов из горловины подземной емкости для промливневых стоков, в результате чего трое сотрудников АО „Томскнефть“ ВНК получили травмы», — говорися в сообщении следствия.
Пострадавшие госпитализированы. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
Новости из рубрики:
Последние материалы
Три человека пострадали при пожаре на предприятии «Томскнефти» Пассажирский самолет аварийно сел в Красноярске. Известно о пострадавших КХЛ не получила часть документов по вводу новосибирского ЛДС в эксплуатацию Машина полицейского врезалась в здание бурятского ДК. Трое погибли Пятеро погибли в пьяном ДТП в Туве во время «сухого закона»
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo