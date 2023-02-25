Землетрясение произошло под Междуреченском

© seishub.ru
Землетрясение произошло под Междуреченском
25 Фев 2023, 06:50

Землетрясение произошло в Кемеровской области. Эпицентр находился около Междуреченска.

Подземный толчок магнитудой 3,1 зафиксирован в Междуреченском городском округе. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиала геофизической службы РАН.

Эпицентр находился в нескольких километрах южнее административной границы Междуреченска.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,5 балла.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
СК отказался возбуждать дело на избивавший заключенных ангарской колонии спецназ СК отказался возбуждать дело на избивавший заключенных ангарской колонии спецназ
Последние материалы
25 Фев, 06:50
Землетрясение произошло под Междуреченском
25 Фев, 05:44
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 357
24 Фев, 16:33
Три человека пострадали при пожаре на предприятии «Томскнефти»
24 Фев, 11:19
Пассажирский самолет аварийно сел в Красноярске. Известно о пострадавших
24 Фев, 09:01
КХЛ не получила часть документов по вводу новосибирского ЛДС в эксплуатацию
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования