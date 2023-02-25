Землетрясение произошло под Междуреченском
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Землетрясение произошло в Кемеровской области. Эпицентр находился около Междуреченска.
Подземный толчок магнитудой 3,1 зафиксирован в Междуреченском городском округе. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиала геофизической службы РАН.
Эпицентр находился в нескольких километрах южнее административной границы Междуреченска.
Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,5 балла.
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