Землетрясение произошло под Междуреченском

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Землетрясение произошло в Кемеровской области. Эпицентр находился около Междуреченска.

Подземный толчок магнитудой 3,1 зафиксирован в Междуреченском городском округе. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиала геофизической службы РАН.

Эпицентр находился в нескольких километрах южнее административной границы Междуреченска.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,5 балла.