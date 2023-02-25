Новосибирский банк попал под санкции США

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Новосибирский банк «Левобережный» попал под американские санкции. Власти США отметили, что подсанкционные структуры теперь обращаются к более мелким кредитным организациям в надежде обойти ограничения.

Минфин США внес в санкционный список 22 физических и 83 юридических лица. Кроме того, в Минторг страны ввел экспортные ограничения против 76 новых юрлиц из России и еще ряда стран, а под санкции Госдепа США попали главы 47 российских регионов, федеральные министры, вице-премьер Татьяна Голикова, пропагандистка Ольга Скабеева, в отношении 1219 представителей В С России введены визовые ограничения.

Американский Минфин особо отметил расширение блокирующего листа банков (SDN-лист). В реестре, по сообщению властей, уже оказались банки, на которые приходит около 80% сектора. Теперь же в него попали организации поменьше — новосибирский «Левобережный» и Ланта-банк под руководством уроженца Новосибирской области Сергея Докучаева, а также банки «Приморье», «Санкт-Петербург» и «Зенит», Московский кредитный банк (МКБ), Металлинвестбанк, СДМ-банк, МТС-банк, УБРиР и «Уралсиб». Из них только МКБ входит в российский топ-10 по размеру активов.

«Известно, что субъекты, находящиеся под санкциями, обращаются к более мелким банкам, а также к компаниям по управлению активами, пытаясь обойти санкции, поскольку Россия ищет новые пути доступа к международной финансовой системе», — отметил Минфин США.

У банка «Левобережный» и и Ланта-банка открыты долларовые кореспондетские счета в Raiffeisen Bank International, отмечает «Ъ». В банке «Уралсиб» уже предположили, что «возможна приостановка проведения валютных переводов», в связи с чем там рекомендуют клиентам «пока не осуществлять переводы в банк в валютах недружественных стран».

Объемы активов ПАО «Банк „Левобережный“» на февраль 2022 года оценивались в 85,7 млрд рублей. Его совет директоров возглавляет Дмитрий Яровой. Активы Ланта-банка составляли около 35,2 млрд, председатель правления — Сергей Докучаев.