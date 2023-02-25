Еще двое новосибирцев из ЧВК «Вагнер» погибли в «спецоперации»

25 Фев 2023, 14:00

Число новосибирцев, погибших в «спецоперации» в Украине, продолжает расти. В двух районах прошли похороны членов ЧВК «Вагнер». Их тезки были судимы за избиение и убийство.

40-летний житель села Колыбелька Иван Павлюченко погиб в «спецоперации», сообщает государственная газета «Краснозёрская новь» в «Одноклассниках».

В администрации Колыбельского сельсовета НГСу уточнили, что мужчина отправился в зону боевых действий прямо из колонии.

Полный тезка Ивана Павлюченко был трижды судим, говорится в решениях Краснозерского райсуда. Последний раз — за причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК). В суде он рассказал, что пил весь день дома, а когда спиртное кончилось, он вышел на улицу в надежде встретить знакомых, чтобы продолжить употреблять алкоголь. Проходя мимо дома одного из приятелей, он, не разуваесь, зашел к одну из комнат, где тот спал. Он разбудил знакомого и предложил тому купить спиртное, тот в ответ стал возмущаться и, по словам Павлюченко, ударил его в область подбородка. После этого обвиняемый избил хозяина дома по голове и уже лежавшего на полу — ногами по туловищу.
Суд приговорил его к 2 годам и 8 месяцам колонии строгого режима.

Кроме того, администрация Баганского района сообщила о гибели Анатолия Зоркина, который также служил в ЧВК «Вагнер». Утверждается, что мужчина родился в Казахстане, позже жил в новосибирском поселке Савкино, а после срочной службы в армии вернулся в Казахстан. «В ноябре прошлого года ушел добровольцем на фронт», — сказано в некрологе без уточнения биографии Зоркина.

С мужчиной прощались при участии чиновников в Савкинском доме культуры. Тезка Зоркина в 2015 году был судим за убийство. Он зарезал брата во время пьяной ссоры, говорится в решении Карасукского райсуда. При распитии спиртного мужчины варили голубей. Зоркин говорил, что защищался от родственника. Суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.

Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло уже достичь 145−146.

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