Мобилизованные из Иркутской области обратились к президенту: «Командиры ДНР стреляют по нашим мобилизованным солдатам»

© t.me/Baikal_People
Мобилизованные из Иркутской области обратились к президенту: «Командиры ДНР стреляют по нашим мобилизованным солдатам»
26 Фев 2023, 08:37

Мобилизованные из Иркутской области (полк 1439) обратились к президенту с просьбой разобраться в приказах своего командования. Они сообщили, что их передали под командование ДНР. А за отказ идти в штурмовики военнослужащие из ДНР стреляют по мобилизованным из РФ.

Видеообращение военнослужащих из Иркутской области опубликовали «Люди Байкала». Издание также утверждает, что на связи с женами солдат и пообщалось с одним из авторов обращения. 

«Нас передали в подчинение Первой Славянской бригаде ДНР, где из нас, солдат территориальной обороны, за один день сформировали штурмовые подразделения. Отправляют штурмовать авдеевский укрепрайон без какой-либо поддержки, артиллерии, связи, саперов, разведки. На убой. И напрямую говорят командование, что мы все расходный материал и единственный шанс вернуться домой — это получить ранение. Фамилии и звания командиров мы не знаем, так как они их нам не говорят. Командиры ДНР стреляют из автоматов и БМП по нашим мобилизованным солдатам, так как отказываются идти в штурмовые подразделения», — говорится в обнародованном обращении.

В обращении также отмечено, что «командование» с ноября не первый раз пополняет штат новыми мобилизованными: «Просим помощи, обращаться больше некуда».


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