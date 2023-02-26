Тысячи домов остались без газа в Горно-Алтайске

26 Фев 2023, 09:49

ДТП привело к отключению пяти котельных от газа и более 2,2 тыс. домов в Горно-Алтайске.

В ночь на 26 февраля автомобиль столкнулся с крановым узлом высокого давления в Горно-Алтайске. В результате, по данным прокуратуры, произошло отключение газоснабжения 5 газовых котельных, 2205 частных домовладений микрорайонов Байат, Павла Кучияк, Гардино-тюлевая фабрика.

АО «Горно-Алтайское ЖКХ» перевело котельные на резервные источники питания, в связи с чем перерывов в теплоснабжении не было. Газоснабжение котельных было восстановлено к утру.

Ведутся мероприятия по восстановлению газоснабжения частного сектора.


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