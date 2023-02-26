Акции памяти Бориса Немцова проходят в Сибири

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Акции памяти Бориса Немцова проходят в Сибири
26 Фев 2023, 10:40

В Сибири вспоминают политика Бориса Немцова, застреленного в Москве в 2015 году. Митинг в память о нем прошел в Барнауле. В Новосибирске мемориал появился у памятника жертвам политических репрессий.

Митинг в память об убитом политике Борисе Немцове прошел днем 26 февраля в Барнауле на площади Свободы. Мероприятие, заявленное местным отделением партии «Яблоко», было согласовано мэрией.

В акции приняло участие порядка 20−30 человек, они возложили цветы, а также выступили с речью, рассказал Тайге.инфо читатель, представившийся участником. По его словам, площадь была огорожена, замечены автобусы с росгвардейцами, а также сотрудники центра «Э» в штатском.

Политик Борис Немцов застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве около Кремля. Приговор по делу вынесли в июле 2017-го, осужденным дали от 11 до 20 лет колонии строгого режима, однако вину они не признали. Бывший заместитель командира чеченского батальона «Север» Заур Дадаев, признанный виновным в исполнении убийства, получил 20 лет.
Материалы дела об убийстве показали, что следствие установило, но полностью проигнорировало нескольких важных свидетелей и возможных соучастников. Часть людей оказалась связана с сенатором Сулейманом Геремеевым и депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, который близок к главе Чечни Рамзану Кадырову.

Из Новосибирска читатели прислали Тайге.инфо мемориал из Нарымского сквера — его создали у памятника жертвам политических репрессий. 


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Акции памяти Бориса Немцова проходят в Сибири
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