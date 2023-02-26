Омичка умерла на конкурсе по поеданию блинов

© pixabay.com
Омичка умерла на конкурсе по поеданию блинов
26 Фев 2023, 12:05

Жительница Омска подавилась на конкурсе по поеданию блинов. Спасти ее не удалось, 38-летняя омичка скончалась.

«Сегодня в санатории Коммунальник проходило празднование Масленицы, всё закончилось трагедией, на конкурсе по поеданию блинов, умерла 38-летняя женщина, подавившись блином», — сообщил местный паблик «Инцидент Омск».

Участница конкурса умерла до приезда скорой помощи. Обстоятельства происшествия проверяют правоохранительные органы, уточнили РИА Новости.


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