Омичка умерла на конкурсе по поеданию блинов
© pixabay.com
Жительница Омска подавилась на конкурсе по поеданию блинов. Спасти ее не удалось, 38-летняя омичка скончалась.
«Сегодня в санатории Коммунальник проходило празднование Масленицы, всё закончилось трагедией, на конкурсе по поеданию блинов, умерла 38-летняя женщина, подавившись блином», — сообщил местный паблик «Инцидент Омск».
Участница конкурса умерла до приезда скорой помощи. Обстоятельства происшествия проверяют правоохранительные органы, уточнили РИА Новости.
Новости из рубрики:
Последние материалы
«С целью недопущения противоправных деяний»: полиция подтвердила задержание несовершеннолетних в новосибирском ТРЦ Крупнейшая солнечно-дизельная энергоустановка в России построена в Красноярском крае Омичка умерла на конкурсе по поеданию блинов Кто займется развитием Новосибирского метрополитена Акции памяти Бориса Немцова проходят в Сибири
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo