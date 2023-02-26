Крупнейшая солнечно-дизельная энергоустановка в России построена в Красноярском крае

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Крупнейшая в России автономная гибридная солнечно-дизельная энергоустановка (АГЭУ) введена в эксплуатацию в поселке Тура Красноярского края. Суммарная мощность объекта составила 14,1 МВт. Он будет обеспечивать бесперебойное электроснабжение Туры, в которой проживает 5 тыс. человек.

В поселке Тура Эвенкийского района Красноярского края компания «Хевел Энергосервис» (входит в группу компаний «Хевел») в дополнение к существующей дизельной генерации построила фотоэлектрическую систему мощностью 2,5 МВт. Суммарная мощность гибридной установки достигла 14,1 МВт.



Как сообщает «Хевел», в дневные часы электроэнергия от солнечной электростанции выдается в общую сеть совместно с имеющимися дизель-генераторами, система накопления энергии емкостью 450 кВт*ч сглаживает колебания мощности солнечной электростанции.

«Сопряжение солнечной и дизельной электростанций происходит в автоматизированном режиме. Такая работа оборудования обеспечивает замещение части выработки ДЭС выработкой солнечной электростанции, что экономит расход дизельного топлива и продлевает ресурс дизельных генераторов. Расчётная экономия дизельного топлива составит до 12% от текущего потребления», — прокомментировал директор «Хевел Энергосервис» Антон Усачев.

Станция построена в рамках энергосервисного контракта с МП ЭМР «Илимпийские электросети» при поддержке властей за счет средств «Хевел». «Такая финансовая модель позволила избежать роста тарифов для населения и после возврата инвестиций обеспечит снижение нагрузки на региональный бюджет за счёт сокращения субсидий на закупку дизельного топлива», — отметили в «Хевел».

По словам министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Александра Ананьева, станция в Туре стала первым масштабным объектом солнечной генерации в регионе: «Такие проекты представляют особую значимость для северных территорий края, где выработка преимущественно осуществляется за счёт дизельной генерации. Безусловно, мы будем масштабировать позитивный опыт Туры и на другие территории края. Эффекты от реализации подобных проектов позволят сократить долю дорогостоящей генерации и в целом обеспечить устойчивое энергообеспечение удалённых территорий».

С 2015 года группа компаний «Хевел» построила 9 АГЭУ в Забайкальском и Красноярском краях, Республике Алтай и Туве, а также в Чукотском автономном округе совокупной мощностью более 20 МВт.

В разной стадии реализации находятся проекты по строительству гибридных электростанций в 40 населенных пунктах на территории Сибири и Дальнего Востока суммарной установленной мощностью более 60 МВт.