Жители Забайкалья избили мужчину, привязали его к машине и волочили по земле до смерти

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Житель Забайкалья предстанет перед судом за жестокое убийство. Он находился в федеральном розыске.

Прокуратура Забайкальского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего жителя Могочи. Его вместе со знакомыми подозревают в жестоком убийстве.

«По версии следствия, ночью в январе 2002 года мужчина со своим знакомым, скончавшимся в 2004 году и третьим лицом, личность которого не установлена, на почве личной неприязни <…> избил жителя Могочи, нанеся ему множество ударов руками, ногами и битой по голове и телу. Они привязали потерпевшего тросом за ноги к принадлежащей обвиняемому Toyota Camry и протащили его волоком по земле не менее 3,5 км», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Уже за городом компания убедилась, что жертва мертва. Тогда мужчины сожгли труп и машину.

Подозреваемого сразу же объявили в федеральный розыск. Он скрывался в различных регионах РФ. Его задержали только в сентябре 2022 года, у него нашли наркотики, утверждает прокуратура.

Мужчину обвиняют по пунктам «д», «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью) и ч. 1 ст. 228 УК (незаконные приобретение и хранение наркотических средств).

Уголовное дело рассмотрит Забайкальский краевой суд.

Прокуратура не называет имя обвиняемого, но единственное дело по статьям об убийстве и наркотиках, поступившее в феврале в краевой суд, касается Олега Жильникова.