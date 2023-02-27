Алтайский майор Росгвардии забирал выплаты подчиненных, организовал хищения на госконтрактах и служебном жилье

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В Алтайском крае высокопоставленный офицер Росгвардии признан виновным в мошенничестве с материальной помощью военнослужащим. Это уже четвертое его уголовное дело, обратила внимание Тайга.инфо. Прежде его судили за пересдачу в аренду служебного жилья, незаконный ремонт и хищения на госконтрактах.

Барнаульский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело майора запаса Михаила Иванникова. Его обвиняли по ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество с использованием служебного положения), говорится в карточке дела.

«По указанию майора подчиненные составляли и предоставляли ему рапорты на выплату дополнительной материальной помощи, — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири. — Иванников, зная о том что оснований для выплаты материальной помощи нет, ходатайствовал об этом перед командованием. Денежные средства, полученные при реализации рапортов, военнослужащие передавали Иванникову, который распоряжался ими по своему усмотрению».

При этом майор Иванников прежде привлекался к уголовной ответственности, как минимум, трижды, обратила внимание Тайга.инфо. Из материалов на сайте Барнаульского гарнизонного суда следует, что мужчина служил начальником квартирно-эксплуатационной службы управления Росгвардии по региону и отвечал за обеспечение подразделений всеми видами квартирного довольствия, учетом, сохранностью и правильной эксплуатацией казарменно-жилищного фонда.

Сначала, по данным суда, его обвиняли по ч. 1 ст. 285 УК (злоупотребление полномочиями). По версии следствия, в 2017—2020 года он организовал сдачу в субаренду двух служебных квартир сторонним гражданским лицам. Кроме того, его подозревали в том, что он предложил подчиненному ему ефрейтору, который не мог рассчитывать на служебное жилье, все-таки подать документы для включения в очередь на квартиру — необходимые документы майор сделал сам, солдат так и не вселился в жилье, которое позже вообще исключили из внутренних данных по указанию Иванникова.

Дело закрыли в суде с вынесением штрафа в размере 35 тыс. рублей. Иванникова освободили от уголовной ответственности.

Но уже в 2022 году в гарнизонный суд поступило два дела в отношении офицера. По первому его обвиняли в превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК) за указание подчиненным сделать ремонт в его квартире и другом жилье, освободив военнослужащих от работы (ущерб бюджету оценили в сумму 222 тыс. рублей). По второму — в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) из-за многочисленных госконтрактов управления Росгвардии почти на 2 млн рублей на ремонт объектов, который в итоге проводили силами военнослужащих, а деньги передавались от фиктивного подрядчика ему.

Дела рассматривались в особом порядке. Майору по совокупности дали два года колонии общего режима и штраф в 50 тыс. рублей.

А по последнему приговору суда из-за рапортов на материальную помощь офицер приговорен к 4 годам колонии и штрафу в размере 50 тыс. Кроме того, он лишен воинского звания.

