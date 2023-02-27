Один погиб, шестеро пострадали в аварии с маршруткой под Новосибирском

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Один погиб, шестеро пострадали в аварии с маршруткой под Новосибирском
27 Фев 2023, 10:54

Междугородняя маршрутка попала в аварию под Новосибирском. Известно об одном погибшем.

Автомобиль Honda Accord, двигавшийся со стороны Новосибирска, выехал на встречную полосу трассы в Тогучинском районе. Машина врезалась в пассажирский микроавтобус «Луидор», который ехал по маршруту «Кемерово-Обь», сообщили в Госавтоинспекции 27 февраля.

«От полученных травм скончалась пассажирка легкового автомобиля, женщина 1993 года рождения. Травмированы были также водители обоих транспортных средств. В момент ДТП в салоне автобуса находились семь взрослых пассажиров, на данный момент в лечебное учреждение за медицинской помощью обратились четверо их них», — рассказали в ведомстве.

За рулем Honda был мужчина 1991 года рождения.


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