«Сибирь» сыграет с «Авангардом» в первом раунде плей-офф КХЛ

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«Сибирь» сыграет с «Авангардом» в первом раунде плей-офф КХЛ
27 Фев 2023, 11:15

Стал известен соперник клуба «Сибирь» в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Болельщики увидят знаменитое сибирское дерби.

В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина новосибирская «Сибирь» сыграет с омским «Авангардом». Команда долгое время шла вверху Восточной конференции, но в последних турах опустилась на шестое место, а омичи поднялись на третье.

Первые два матча пройдут 2 и 4 марта в Омске, 6 и 8 марта — в Новосибирске. Серия проходит до четырех побед.

В регулярном чемпионате 2022−2023 годов «Сибирь» дважды выиграла у омичей и дважды проиграла им.

Последний раз «Сибирь» играла с «Авангардом» в плей-офф в 1/8 финала КХЛ сезона 2012−2013. Противостояние растянулось на семь матчей, в последнем «Авангард» одержал победу 2:0 и прошел дальше.


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