Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 360

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

11:56 Бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал слова Путина, порассуждавшего о распаде России.

«Русичам, способным думать и созидать, придётся учитывать такие прогнозы», — написал Дерипаска в своем телеграм-канале вечером 27 февраля.

Но вскоре пост был удален. Сейчас последнее сообщение в канале Дерипаски касается энергетики Евросоюза.







Напомним, Путин, комментируя в программе «Москва.Кремль.Путин» перспективы взаимоотношений с Западом, опять порассуждал о якобы планах оппонентов: «У них одна цель — раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть — Российскую Федерацию. И потом может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно — каждую часть отдельно. <…> Ну, будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее».



11:34 Кемеровостат уверяет, что среднемесячная начисленная зарплата в Кузбассе в декабре 2022 года достигла 74 тыс. рублей. Якобы она выросла на 16,8% по сравнению с декабрем 2021-го.

При этом в декабре показатель традиционно выше остальных месяцев, свидетельствует открытая статистика. Средняя же начисленная зарплата по итогам всего 2022 года в регионе составит около 56,5 тыс. рублей, следует из данных Кемеровостата.

Впрочем, официальные денежные доходы на душу населения в регионе гораздо скромнее — 30 тыс. рублей в январе-сентябре 2022 года. Реальные располагаемые доходы жителей по итогам трех кварталов 2022-го сократились на 2,5% по сравнению с третьим кварталом 2021-го.

11:00 Военные следователи пришли с обыском к жительнице Сузуна Новосибирской области. Они искали «беглого мобилизованного», пишет НГС.

Три года назад разыскиваемый снимал квартиру у женщины, рассказал ее сын: «Мама пришла домой с процедур в больнице, а там стоит машина Следственного комитета, военная прокуратура… Она сначала даже не поняла, какого Александра они спрашивали — может, сына Александра, — возмутился мужчина. Оказалось, что они искали Александра Владимировича К. (издание не публикует фамилию), который года три назад снимал у моей матери квартиру и даже не был там зарегистрирован».

По сведениям Тайги. инфо, мужчину зовут Александр Криницын, ему 47−48 лет. Известно, что мужчина, которого искали силовики, работал в ОАО «Сузунское ЖКХ» — по последним данным, компания принадлежит администрации Сузуна.

Сотрудники СК и прокуратуры не представились и без понятых начали обыск, рассказал сын хозяйки дома: «Мама испугалась и растерялась, подписала всё, что они ей дали, даже не зная, что подписывает: без очков не видела».

Александр покинул палаточный лагерь для мобилизованных в Новосибирске 21 октября 2022 года. В конце декабря было возбуждено дело по ч. 5 ст. 327 УК (самовольное оставление места службы продолжительностью свыше одного месяца, совершенное в период мобилизации).

Главное на утро 28 февраля

• Уголовное дело о «дискредитации» ВС РФ (ч.1 ст. 280.3 УК) завели на отца-одиночку Алексея Москалёва в тульском городе Ефремов после того, как его дочь нарисовала антивоенный рисунок в школе на уроке ИЗО. Девочка нарисовала картину в апреле 2022 года, на следующий день директор школы №9 вызвала полицию, и ребенка увезли в отделение вместе с папой, пишет ОВД-Инфо*.

В тот день на Москалёва составили протокол о «дискредитации» ВС РФ за посты и комментарии в «Одноклассниках» (ст. 20.3.3 КоАП). На следующий день девочку забрали из школы сотрудники ФСБ: «Я оделся, прилетел туда. Меня встретили фсбшники. Я спросил: „Где моя дочь?“ Ответили, что она в соседнем кабинете, с ней проводят беседу. Три с половиной часа они рассказывали мне, что я неправильно воспитываю ребенка: говорили, ее у меня отнимут, а меня посадят».

С тех пор девочка не ходила в школу. Но накануне Нового года в их квартиру ворвались силовики, они забрали из жилья все накопления Москалёва, сфотографировали рисунок дочери, а, а ее саму увезли в приют. Москалёва забрали в ФСБ, где, по его словам, били «головой об стену и об пол» и оставили в кабинете на два с половиной часа, включив на полную громкость гимн России. Мужчине стало плохо, ему вызвали медиков: «После этого [сотрудники ФСБ] мне показали комментарий дочки во „ВКонтакте“: на пост о том, что „Наши ребята погибают, не жалея своей жизни“, Маша пишет: „А за какую сумму они там погибают — за двести тысяч в месяц или чуть больше?“»

Вечером Москалёва отпустили из ФСБ, вручив повестку. Но на следующий день он смог забрать дочь из приюта. Они вдвоем уехали из Ефремова, правозащитники не уточняют, где они сейчас находятся, но, судя по всему, семья не покинула Россию.

• Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оставил под арестом 39-летнего военнослужащего Владимира Зеленина, обвиняемого в убийстве четырех сослуживцев и покушении на жизнь еще одного. Из опубликованного постановления следует, что еще 8 февраля Зеленина отправил под стражу Ростовский-на-Дону гарнизонный суд.

• В Нижнем Новгороде 17-летний спортсмен Денис Бушуев оштрафован на 50 тыс. рублей после пикета в годовщину начала «спецоперации» за «дискредитацию» ВС РФ, пишет Медиазона*. Он устроил акцию на центральной улице города.

«Простоял около 20 минут, подходили люди, кто-то пожимал руку, кто-то обнимал, кто-то просто снимал, все поддерживали. Не было вообще противников. Только когда уже подошли сотрудники полиции — они там делали обход — подбежал какой то мужик и сказал: „Надо его на передок“. И все», — рассказал спортсмен.

• Правительственная комиссия по иностранным инвестициям согласовала сделку, по которой «Яндекс» выкупит долю Uber в их совместном предприятии, передает ТАСС со ссылкой на источник.

По условиям сделки, «Яндекс» получит 29% в совместном предприятии с Uber — голландской компании MLU B.V. с дисконтом «не менее 50%» к оценке пакета, уточнил источник «Интерфакса». Компания владеет сервисами «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Драйв» в России, СНГ и других странах.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».



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