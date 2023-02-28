Алтайский ледник Актру растаял на четверть

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Крупный ледник Актру в Горном Алтае растаял на четверть за последние 60 лет. Это не только индикатор изменения климата, но и отправная точка для новых природных катаклизмов, подчеркнули ученые.

Актру потерял более 25% массы, выяснили гляциологи геолого-географического факультета Томского госуниверситета (ТГУ) и Института географии РАН. Результаты исследований переданы во Всемирную службу мониторинга ледников (WGMS).

«Тенденция сокращения площади ледников сохранилась: баланс их массы вновь оказался отрицательным — минус 603 мм водного эквивалента, или 70 см льда со всей площади ледника. Для Малого и Правого Актру наибольшие потери зафиксированы с 1975 по 2000 год. Левый Актру активно терял массу на протяжении второй половины XX века, общая потеря его массы за 60 лет составила более 25%, и порядка 40% от общей потери массы приходится на последние два десятилетия», — рассказали в пресс-службе ТГУ.



Ледник Большой Актру в Горном Алтае распался надвое во второй половине ХХ века. Сейчас — это единственный ледник в России за Уралом, данные по которому передаются во Всемирную службу мониторинга ледников.

«Ледники — это не только индикатор изменения климата, но и отправная точка для новых природных катаклизмов: повышения уровня мирового океана, изменения температуры воды и концентрации соли в морях, — рассказал руководитель томской экспедиции Александр Ерофеев. — Интенсивное таяние ледников является показателем и региональных климатических изменений, ведет к изменениям в гидрологическом цикле высокогорий и увеличивает риски для посещения этих районов туристами. Несмотря на это, привлекательность горно-ледниковых территорий для туристов растет с каждым годом».

«Изменение площади ледников Алтая в XX и XXI веке происходило неравномерно. Ускорение и замедление отступания этих ледников связано с их морфологией — асимметрией склонов, экспозицией, режимом местного климата и другими причинами», — добавил Ерофеев.

Для оценки изменений площади и объема ледников использовали полевые наблюдения, данные дистанционного зондирования, аэрофотоснимки, а также цифровые модели рельефа, составленные по данным, полученным с беспилотника.