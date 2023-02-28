Полицейский подстрелил коллегу в Омской области

Сотрудник полиции выстрелил в коллегу в Омской области. В МВД начали проверку.

Сотрудник полиции выстрелил в напарника в Калачинском районе Омской области, сообщили в пресс-службе УМВД по региону 28 февраля.

«Предварительно установлено, что 27 февраля около 23:00 сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД России по Калачинскому району, находившийся на маршруте патрулирования на улице Ильичева в Калачинске, допустил непроизвольный выстрел из табельного оружия в направлении своего коллеги», — рассказали в ведомстве.

Полицейский госпитализирован с огнестрельным ранением брюшной полости.

Начальник УМВД по Омской области Вячеслав Крючков назначил служебную проверку. В ведомстве обещают, что привлекут «к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения» стрелявший полицейский, его руководители и сотрудники, ответственные за служебную подготовку.