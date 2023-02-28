Михаил Турецкий: Самое важное — зритель

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Основатель коллективов «Хор Турецкого» и SOPRANO, народный артист России Михаил Турецкий накануне гастролей в Новосибирск рассказал про репертуар и подбор солистов, профессиональных секретах и закулисной жизни; поделился впечатлениями о сибирской публике. Подробнее — в эксклюзивном интервью.

— Коллектив ведет свою историю с 1989 года. Можно ли выделить события, которые сильнее всего повлияли на концепцию, репертуар, подбор солистов?



Изначально по задумке, коллектив делал упор на еврейские композиции и литургическую музыку. По мере развития группы мы стали добавлять оперу и рок. Сейчас во время концертов мы гармонично сочетаем шансон, советские и народные песни, мировые хиты и современные авторские композиции. Мы регулярно обновляем и дополняем репертуар.

— Что для вас «патриотизм»? Услышим ли мы продолжение проекта «Песни Победы»?

У нас патриотизм заложен в ДНК. Я внук кузнеца из Белоруссии, сын фронтовика, который окончил войну в Берлине. Поэтому тема Великой Отечественной войны для меня особенная: победа подарила нам жизнь. Нас, ашкеназских евреев, наверное, не было бы на земле, если бы не победили фашизм. Поэтому я рад, что у меня есть возможность говорить о Победе, в том числе через свое творчество. Проект «Песни Победы» мы создали к 70-летию Победы и впервые представили публике на Поклонной горе. Далее у нас были гастроли, причем не только по России, но и по миру: мы выступали даже на центральной площади в Берлине буквально в километре от Рейхстага. И я обещал этот концерт отцу еще в 2008 году, он тогда покрутил у виска. Но прошло время и мне выпала удача сдержать обещание.

И я надеюсь, что скоро мы сможем заявить о новых датах концерта.

Но поскольку за рубежом мы выступаем перед публикой, не знающей русского языка и перед молодым поколением, мы называем этот проект «Песни единства, песни дружбы».

Если говорить о репертуаре, то он сегодня должен быть уверенным, основанным на наших ценностях. На наших концертах объединяются люди разных национальностей, разных политических взглядов, разной жизненной позиции. Мы ничего не пропагандируем. Мы несем добро и свет. А наши зрители, чувствуют это, понимают, что все будет хорошо, что мы − страна с великой историей, культурой и замечательными людьми.

— На каких площадках предпочитаете выступать? Без чего ваше выступление невозможно? Что обязательно должно быть на концерте, а с чем можете смириться?

Где бы мы не выступали, самое важное — зритель. Для нас статус зала не имеет значение, мы работаем на разных площадках: от главной сцены страны в Кремлевском Дворце, до маленьких ДК и госпиталей. Когда мы выходим на сцену и видим горящие глаза людей, чувствуем их энергию и любовь — мы даже и не думаем о том, на какой именно площадке выступаем. Нам нужен микрофон и слушатель. С остальным мы справимся.

— Ваши концертные наряды и кто ими занимается, есть ли у группы стилист?

Да, у нас есть свой стилист. Но все костюмы подобраны исходя из наших характеров, стилей жизни. Каждый наряд на сцене — отражение нас в некоторой степени, но мы гармонично сочетаемся. Такие разные, но подходящие друг другу. Конечно, мы уделяем особое внимание еще и удобству.

— О закулисной жизни: случаются ли между участниками конфликты? Если да, то как их разрешаете? И каким коллективом — женским или мужским — сложнее руководить?

Сложно сравнивать эти два коллектива. Я не могу быть до конца объективным, потому что «Хор Турецкого» — это мое детище, я сам — «Хор Турецкого». Я лидер, шоумен, сам пою и принимаю участие в шоу. А в «SOPRANO» я продюсер, создатель этого коллектива. Но мне кажется, если ты имеешь логику взаимоотношения с окружающим миром, и она правильная, то тебе со всеми легко.

Если говорить о хоре, то большая часть солистов со мной уже несколько десятков лет, мы начинали вместе. Соответственно, мы все как большая семья. Но при этом, у нас жесткая дисциплина. Парни понимают, что все в коллективе зависят друг от друга. Это как единый механизм и нельзя, чтобы одна шестеренка отставала от других.

Разумеется, женщины более эмоциональны и с ними любая ситуация будет выглядеть по-другому (смеется). Но ни в одном из коллективов нет конкуренции, нет интриг.

— Профессиональные секреты: на ваш взгляд, что, кроме таланта, еще нужно, чтобы добиться признания в профессии?

Важный элемент — упорство, не получилось один раз — пробуй снова.

Например, вспоминая кастинг в SOPRANO, стоит заметить, что отбор был очень жестким. Одного упорства было мало. На место солисток претендовало несколько сотен участниц. И все были по-своему уникальны. Но для нас главными требованиями были: наличие высшего музыкального образования, владение музыкальными инструментами и опыт работы на сцене. Это, не считая таланта и огромного желания творить, конечно же.

— Можно ли стать солистом «Хора Турецкого» или SOPRANO? Проводятся ли кастинги? Есть ли в коллективах солисты из Сибири?

Да, периодически мы открываем кастинги. Люди пишут на электронную почту, предлагают свои кандидатуры. Тех, кто нам подходит, мы оставляем в базе и приглашаем на прослушивание.

В хоре у нас нет уроженцев Новосибирской области, а в вот Татьяна Богданчикова из SOPRANO родилась в Кемеровской области.

— Кто ваши слушатели? А есть ли у группы преданные поклонники?

Наши слушатели — добрые, честные и влюбленные в эту жизнь люди. Преданные поклонники, конечно, есть. Некоторые ходят на все наши концерты в своем городе десятками лет и приводят детей. Это очень ценно. Часто есть поклонники, которые ездят за нами по гастролям или просто приезжают в другой город. Например, недавно выступали в Туле, и нам подарили цветы с открыткой, которая была подписана «от преданных поклонников из Мурманска».

— Вы не первый раз даете концерты в Новосибирске, какое впечатление от публики и города?

Новосибирск − один из моих самых любимых городов. Здесь невероятные люди. На концертах мы чувствуем такую отдачу из зала, это ни с чем не сравнимые ощущения. Мы были здесь в 2018 году в рамках «Парада российского студенчества», который собрал на набережной более 5 тысяч человек.

— Ваш гастрольный график — ближайшие планы?

Сейчас у нас идет юбилейный тур по городам нашей страны. Стартовали мы со сцены Кремлёвского Дворца. А дальше у нас — грандиозные планы. Но обо всем по порядку (смеется). В Сибири много городов, остановимся на «городах-миллионниках»: Новосибирск, Омск, Красноярск. Не забудем и про другие города: Тюмень, Барнаул, Иркутск, Новокузнецк, Томск, Кемерово, Улан-Удэ. Летом планируем посетить Дальний Восток.